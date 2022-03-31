Учасник романтичного реаліті Холостячка та блогер Ілля Рибальченко після повномасштабного вторгнення військ РФ вступив до лав тероборони. Зараз він захищає Київ у складі 112-ї бригади ТрО, у саперній групі.

– Після оголошення сирени я пішов у підвал і зрозумів, що не можу як чоловік сидіти з жінками та дітьми, коли мою країну починають бомбити, – сказав Рибальченко.

В бригаді спершу не знали, що мають у складі блогера.

– Коли ми готувалися до одного завдання, мої побратими підказали, що Ілля знімав відео про нашу діяльність. Довелося провести з ним певну бесіду, – розповів офіцер 112-ї групи тероборони Києва.

Тож тепер Ілля ділиться відео у соцмережах тільки після погодження командира. Він вже встиг звикнути і до важкого бронежилету, і до сну по 3-4 години на добу.

– За цей місяць я стільки всього нового відкрив. Дівчатка на кухнях допомагають готувати, дуже багато волонтерів, дуже багато. Путін не розраховував, що наш народ так може об’єднатися за одну добу. Ми зобов’язані перемогти, – сказав Ілля.

Командир Іллі, колишній кадровий військовий, 17 років віддав службі у Збройних Силах, і звільнився за кілька місяців до війни. Каже, що таких як Ілля, без військового досвіду, у бригаді – більшість.

І попри те, що вони жодного разу не тримали в руках зброю, чоловіки впевнено захищають свою Батьківщину і знають, за що борються.