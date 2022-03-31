Участник романтического реалити Холостячка и блогер Илья Рыбальченко после полномасштабного вторжения войск РФ вступил в ряды теробороны. Сейчас он защищает Киев в составе 112-й бригады ТРО, в саперной группе.

– После объявления сирены я пошел в подвал и понял, что не могу как мужчина сидеть с женщинами и детьми, когда мою страну начинают бомбить, – сказал Рыбальченко.

В бригаде сначала не знали, что у них в составе есть блогер.

– Когда мы готовились к одной задаче, мои собратья подсказали, что Илья снимал видео о нашей деятельности. Пришлось провести с ним определенную беседу, – рассказал офицер 112-й группы теробороны Киева.

Теперь Илья делится видео в соцсетях только после согласования командира. Он уже успел привыкнуть и к тяжелому бронежилету, и ко сну по 3-4 часа в сутки.

– За этот месяц я столько всего нового открыл. Девочки на кухнях помогают готовить, очень много волонтеров, очень много. Путин не рассчитывал, что наш народ так может объединиться за сутки. Мы обязаны победить, – сказал Илья.

Командир Ильи, бывший кадровый военный, 17 лет отдал службе в Вооруженных Силах и уволился за несколько месяцев до войны. Говорит, что таких как Илья, без военного опыта, в бригаде – большинство.

И несмотря на то, что они ни разу не держали в руках оружие, мужчины уверенно защищают свою Родину и знают, за что борются.