Фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів про те, як він допомагає українцям та про волонтерство загалом.
В ефірі Факти ICTV музикант зазначив, що він не може сидіти без діла, та всіляко протягує руку простим людям.
– Я відвіз свою сім’ю до батьків у Мукачево, але без діла сидіти ніхто не може. Ми маємо величезну волонтерську організацію, якій потрібні транспортування. У нас з хлопцями три машини – здебільшого перевозимо ліки та дитяче харчування, трохи речей. Веземо до київської лікарні. Зі столиці забиратимемо мам із дітьми, і відвозитимемо їх зі столиці якнайдалі. Наразі ми другу добу в дорозі, переночували у Вінниці, – зазначив Танчинець.
Також музикант додав, що багато людей добираються до Закарпаття.
– Я відвозив людей на Захід України, і на перевалі Нижні Ворота ми простояли 8 годин у 15-кілометровому заторі. В основному автомобілі їхали з Києва та Харкова. Величезна кількість людей також залишилася у Києві. Багато чоловіків пішли ставати на облік у військкомат, бо не можуть сидіти без роботи. ТРо зараз укомплектовані, їм потрібно чекати на черги, – додав фронтмен Без обмежень.