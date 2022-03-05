Фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів про те, як він допомагає українцям та про волонтерство загалом.

В ефірі Факти ICTV музикант зазначив, що він не може сидіти без діла, та всіляко протягує руку простим людям.

– Я відвіз свою сім’ю до батьків у Мукачево, але без діла сидіти ніхто не може. Ми маємо величезну волонтерську організацію, якій потрібні транспортування. У нас з хлопцями три машини – здебільшого перевозимо ліки та дитяче харчування, трохи речей. Веземо до київської лікарні. Зі столиці забиратимемо мам із дітьми, і відвозитимемо їх зі столиці якнайдалі. Наразі ми другу добу в дорозі, переночували у Вінниці, – зазначив Танчинець.

Також музикант додав, що багато людей добираються до Закарпаття.