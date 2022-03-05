Фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец рассказал о том, как он помогает украинцам и о волонтерстве в целом.

В эфире Факты ICTV музыкант отметил, что он не может сидеть без дела, и всячески протягивает руку простым людям.

— Я отвез свою семью к родителям в Мукачево, но без дела сидеть никто не может. У нас есть огромная волонтерская организация, которой нужны транспортировки. У нас с парнями три машины — в основном перевозим лекарства и детское питание, немного вещей. Везем в киевскую больницу. Со столицы будем забирать мам с детьми, и отвозить их из столицы как можно дальше. Сейчас мы вторые сутки в дороге, переночевали в Виннице, — отметил Танчинец.

Также музыкант добавил, что многие люди добираются до Закарпатья.