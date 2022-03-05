Фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец рассказал о том, как он помогает украинцам и о волонтерстве в целом.
В эфире Факты ICTV музыкант отметил, что он не может сидеть без дела, и всячески протягивает руку простым людям.
— Я отвез свою семью к родителям в Мукачево, но без дела сидеть никто не может. У нас есть огромная волонтерская организация, которой нужны транспортировки. У нас с парнями три машины — в основном перевозим лекарства и детское питание, немного вещей. Везем в киевскую больницу. Со столицы будем забирать мам с детьми, и отвозить их из столицы как можно дальше. Сейчас мы вторые сутки в дороге, переночевали в Виннице, — отметил Танчинец.
Также музыкант добавил, что многие люди добираются до Закарпатья.
— Я отвозил людей на Запад Украины, и на перевале Нижние Ворота мы простояли 8 часов в 15-киллометровой пробке. В основном автомобили ехали с Киева и Харькова. Огромное количество людей также осталось в Киеве. Многие мужчины пошли ставать на учет в военкомат, так как не могут сидеть без работы. ТРо сейчас укомплектованы, им нужно ждать очереди, — добавил фронтмен Без обмежень.