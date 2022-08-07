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Не можу слухати їхню музику: Monatik про українську мову та артистів, які замовчують війну

7 Серпня 2022, 23:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не можу слухати їхню музику: Monatik про українську мову та артистів, які замовчують війну
Джерело: Monatik

Виконавець Дмитро Монатик (Monatik) висловився з приводу скандалів, які зараз розгоряються навколо мови, як української, так і російської.

Каже, своїх російськомовних пісень чіпати не буде.

– Вони були написані тоді. Пісні, як фотографії. Сьогодні я радий, що з’являються україномовні пісні та вірші. Вони й раніше були в мене, але їх не так слухали, – сказав співак.

Зазначає, мова має значення, як і те, що ти говориш нею – зміст. Наголошує, сьогодні йде нова ера української музики, і це помітно всім.

Зараз дивляться

– Я завжди дуже радів, коли за кордоном, наприклад, на американському телеканалі вмикалася пісня Kazka Плакала. Це ж круто. Це велика гордість, я лише за це. Впевнений, що українська культура, музика, пісня набуватимуть більшої сили, – сказав Дмитро.

Монатик додав, є й особисте в цьому. Наприклад, коли ти слухаєш пісню артиста та знаєш його ставлення до війни.

– Якщо хтось промовчав, то я не можу слухати його музику. Хто виступив проти війни, таку можу. Це також дуже важливо. Хто каже, хто співає, чиї ноти та якої особистості ритм, – підсумував співак.

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Теги
Дмитро Монатик Українська мова
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