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Не могу слушать их музыку: Monatik об украинском языке и артистах, замалчивающих войну

7 августа 2022, 23:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не могу слушать их музыку: Monatik об украинском языке и артистах, замалчивающих войну
Источник: Monatik

Исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik) высказался по поводу скандалов, которые сейчас разгораются вокруг языка, как украинского, так и русского.

Говорит, свои русскоязычные песни трогать не будет.

— Они были написаны тогда. Песни как фотографии. Сегодня я рад, что появляются украиноязычные песни и стихи. Они и раньше у меня были, но их не так слушали, — сказал певец.

Отмечает, язык имеет значение, как и то, что ты говоришь на нем — содержание. Подчеркивает, сегодня идет новая ера украинском музыки, и это заметно всем.

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— Я всегда очень радовался, когда за границей, например, на американском телеканале включалась песня Kazka Плакала. Это же круто. Это большая гордость, я только за это. Уверен, что украинская культура, музыка, песня будут приобретать большую силу, — сказал Дмитрий.

Монатик добавил, есть и личное в этом. Например, когда ты слушаешь песню артиста и знаешь его отношение к войне.

— Если кто-то промолчал, я не могу слушать его музыку. Кто выступил против войны, такую могу. Это тоже очень важно. Кто говорит, кто поет, чьи ноты и какой личности ритм, — подытожил певец.

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Дмитрий Монатик Українська мова
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