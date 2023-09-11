Ведучий Анатолій Анатоліч пройшовся по зраднику-колезі Дмитру Шепелєву, який нещодавно відвідав окупований російськими окупантами Маріуполь.

Анатоліч пригадав, що познайомилися вони в 2006 році, коли зустрічалися на парковці о 6 ранку, куди з’їжджалися на ранкові шоу. Каже, Діма білорус, проте його завжди сприймали своїм. Він зізнавався в любові Україні, адже тут у нього склалася чудова кар’єра.

Згадує, потім Шепелєва запросили працювати в Москву.

Зараз дивляться

– І такі були часи, коли працювали і там, і тут. Тут типу щось таке, а от там це був рівень. Так було і в кіно, і в естраді, і в телебаченні. І ось Діма їздив і туди, і в нас щось вів на Новому каналі… Ми іноді списувалися в Instagram щодо рідних питань, і ніколи не порушували питання, що Діма в Москві та інше. Ми не були близькими, але зараз я навіть не можу йому написати, який він му*ак, тому що його акаунт недоступний у нашому регіоні, – говорив Анатолій.

Додає, зараз зрадник приїхав до Маріуполя знімати програму про тварин для пропагандистського каналу. Його візит до тимчасово окупованого міста – визнання себе частиною нацистської системи.

– Стати в один ряд із найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Дімо, про тварин. Сподіваюся, ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі яке ти нікчемне х**ло. Але сподіваюся тобі передадуть наші спільні знайомі білоруси, якщо хтось із них ще з тобою спілкується, – наголосив Анатоліч.

Ще на початку повномасштабної війни Шепелєв критикував вторгнення РФ в Україну. Однак виявилося, що гроші дорожчі за честь. Нині зрадник приїхав до знищеного Маріуполя, щоб зняти розважальне шоу про тварин.