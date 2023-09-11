Ведущий Анатолий Анатолич прошелся по предателю-коллеге Дмитрию Шепелеву, который недавно посетил оккупированный российскими оккупантами Мариуполь.

Анатолич вспомнил, что познакомились они в 2006 году, когда встречались на парковке в 6 утра, куда съезжались на утренние шоу. Говорит, Дима белорус, однако его всегда воспринимали своим. Он признавался в любви Украине, ведь тут у него сложилась отличная карьера.

Вспоминает, потом Шепелева пригласили работать в Москву.

Сейчас смотрят

— И такие были времена, когда работали и там, и здесь. Здесь типа то такое, а вот там это был уровень. Так было и в кино, и в эстраде, и в телевидении. И вот Дима ездил и туда, и у нас что-то вел на Новом канале… Мы иногда списывались в Instagram по родным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и другое. Мы не были близкими, но сейчас я даже не могу ему написать, какой он му*ак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе, — говорил Анатолий.

Добавляет, сейчас предатель приехал в Мариуполь снимать программу про животных для пропагандистского канала. Его визит во временно оккупированный город — признание себя частью нацистской системы.

— Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных. Надеюсь, ты прочитаешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе какое ты ничтожное х**ло. Но надеюсь тебе передадут наши общие знакомые белорусы, если кто-то из них еще с тобой общается, — подчеркнул Анатолич.

Еще в начале полномасштабной войны Шепелев критиковал вторжение РФ в Украину. Однако оказалось, что деньги дороже чести. Сейчас предатель приехал в уничтоженный Мариуполь, чтобы снять развлекательное шоу о животных.