Дизайнер Катерина Сільченко розповіла про свою нову колекцію й імпровізацію перед виходом на подіум Ukrainian fashion week 2021.

Бренд the COAT by Katya Silchenko відкрив Ukrainian fashion week no season sept. Головний український тиждень моди проходив у Києві з 2 по 5 вересня.

В ексклюзивному коментарі Ранку у Великому Місті Катерина зазначила, що після пандемії люди стали більш чутливими до фактур. Тому комфорту наразі хочеться, як ніколи раніше. Саме тому колекція дизайнера поєднувала в собі два напрямки – затишок і елегантність.

На подіумі UFW 2021 дизайнер презентувала в’язку ручної роботи, светри-сорочки складного крою, об’ємні бомбери, сукні-футляри, елегантні костюми, силуетні пальта тощо.

Сама Катерина постала в образі, який зробила прямо на бекстейджі модного показу.

– Я не з тих дизайнерів, хто вийде на подіум у білій футболці або в тотал-блек. Я рольова модель у бренді, тому теж люблю собою підкреслювати настрій колекції. З фабрики прийшло браковане пальто, а оскільки в The Coat має бути все ідеально, я взяла в руки ножиці та вирішила діяти, – сказала дизайнер.

Також Сільченко відповіла на питання, чи часто в її практиці трапляються такі імпровізації.

– Так, адже в дизайні завжди повинна бути сміливість. Якщо ти не наважуєшся на такі речі, то сам себе заганяєш у рамки, – сказала Катерина.

Ukrainian fashion week проходив під слоганом позасезонності – no season sept. На українському тижні моди свої колекції представило чимало кутюр’є, серед яких – Ядвіга Нетикша, Юлія Крос, Анна Артюнова, Артем Климчук, Олена Ворожбит і Тетяна Земскова, Дар’я Донець, Ірина Діль, Соня Моніна, Ельвіра Гасанова та інші.

Останній день UFW 2021 завершився показами молодих дизайнерів.