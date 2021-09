Дизайнер Екатерина Сильченко рассказала о своей новой коллекции и импровизации перед выходом на подиум Ukrainian fashion week 2021.

Бренд the COAT by Katya Silchenko открыл Ukrainian fashion week no season sept. Главная украинская неделя моды проходила в Киеве с 2 по 5 сентября.

В эксклюзивном комментарии Ранку у Великому Місті Екатерина отметила, что после пандемии люди стали более чувствительны к фактурам. Поэтому комфорта сейчас хочется, как никогда раньше. Именно поэтому коллекция дизайнера сочетала в себе два направления — уют и элегантность.

На подиуме UFW 2021 дизайнер презентовала вязку ручной работы, свитера-рубашки сложного кроя, объемные бомберы, платья-футляры, элегантные костюмы, силуэтные пальто и другое.

Сама Екатерина предстала в образе, который сделала прямо на бекстейдже модного показа.

— Я не из тех дизайнеров, кто выйдет на подиум в белой футболке или в полностью черном. Я ролевая модель в бренде, поэтому тоже люблю собой подчеркивать настроение коллекции. С фабрики пришло бракованное пальто, а поскольку в The Coat должно быть все идеально, я взяла в руки ножницы и решила действовать, — сказала дизайнер.

Также Сильченко ответила на вопрос, часто ли в ее практике случаются такие импровизации.

— Да, ведь в дизайне всегда должна быть смелость. Если ты не решаешься на такие вещи, то сам себя загоняешь в рамки, — сказала Екатерина.

Ukrainian fashion week проходил под слоганом внесезонности — no season sept. На украинской неделе моды свои коллекции представило немало кутюрье, среди которых — Ядвига Нетыкша, Юлия Крос, Анна Артюнова, Артем Климчук, Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, Дарья Донец, Ирина Диль, Соня Монина, Эльвира Гасанова и другие.

Последний день UFW 2021 завершился показами молодых дизайнеров.