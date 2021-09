5 вересня закінчився Ukrainian fashion week (UFW), який проходив під слоганом позасезонності – no season sept. Український тиждень моди розпочався 2 вересня.

Найдивніші тренди UFW 2021 дивіться у матеріалі.

У перший день українського тижня моди свої колекції презентували вже доволі відомі дизайнери. Ukrainian fashion week no season sept відкрив показ The COAT by Katya Silchenko.

У колекції дизайнера все доволі зрозуміло – Сильченко поєднала затишок і елегантність. Однак особливої ​​уваги заслуговує клатч, у вигляді скрученого пледа.

Образи моделей від бренду DZHUS вельми незвичайні – гіпертрофовані наряди: кишені у вигляді форми грудей та капюшони, що нагадують перуки.

Бренд ROUSSIN здивував глядачів колекцією сумок, які зроблені з плівки. У їхньому складі – 80% переробленого поліетилену.

Другий день UFW 2021 відкрив грузинський бренд LEM, який здивував поєднанням кольорів. Так, наприклад, на подіумі з’явилися моделі в яскравих сукнях з не менш яскравими чіткої форми комірами та костюмах у незвичайний принт.

Менше тканини – більше тіла. Саме так можна подумати, побачивши колекцію від Анни Арутюнової. Варто звернути увагу і на речі-трансформери – з міді-спідниці можна зробити міні, а з штанів – шорти. Наскільки зручно – невідомо, але виглядає доволі незвично.

Ще один тренд Ukrainian fashion week no season sept – одяг, який прикрашений картинами відомих українських художників. Третій день тижня моди відкрив бренд Overall, який запевняє, що їхня головна мета – одягати модників в українське мистецтво, а не тільки створювати стильний одяг.

Військові пальта, камуфляжні костюми, структуровані піджаки та шуби. Такі тренди задає дизайнер Ядвіга Нетикша.

Особливість – головні убори у вигляді вінків із квітів.

В останній день українського тижня моди свої колекції представили молоді дизайнери, які показали на подіумі чимало незвичайних трендів – вбрання з сітки та бахроми, фантастичні образи з в’язаних речей, що нагадують ляльки-мотанки, інопланетний одяг з аксесуарами, що світяться, та головні убори у вигляді скафандрів.