Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про свій стан після госпіталізації.

Артистка повідомила, що перебуває в Києві і їй вже краще, а також подякувала всім за підтримку.

– Друзі! Я лише приземлилася. Я вдома. Вчора зі мною трапилося сильне отруєння. Мені вже краще. Дякую, що переживали та підтримували, – написала Надя в Instagram.

Крім того, співачка показала синець від крапельниць.

– Учора мені не могли поставити крапельницю п’ять разів. Це при тому, що я панічно боюся уколів, – повідомила Дорофєєва.

Нагадаємо, 6 листопада в Наді Дорофєєвої різко погіршився стан здоров’я. Артистку госпіталізували в Єгипті, де в неї був запланований концерт. Виступ зірки скасували.

Згодом у фан-акаунті Наді Дорофєєвої повідомили, що вона могла отруїтися барбекю, нібито воно було несвіжим. Засновниця фан-клубу заспокоїла шанувальників виконавиці та повідомила, що все не так страшно.

Також інформацією поділилася танцівниця Дорофєєвої – Світлана Сакаль. Дівчина попросила не розводити паніку та запевнила, що все добре.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях. Виконавиця зізналася, що чотири роки тому їй зробили операцію – видалили фіброаденому.