Популярні виконавці Надя Дорофєєва та Скриптоніт презентували спільний сингл під назвою Невеста.

Такий дует для багатьох користувачів став сюрпризом. Справедливості заради, якщо для Скриптоніта таке звучання досить звичне, то багатьох здивував куплет від Наді.

Що пишуть користувачі в коментарях під піснею:

Він все-таки забрав її з паті.

Скрип, звичайно, батько, але як роздає Надя.

Закоханий вовк, вже не хижак.

Другий куплет Дорофєєвої повний рознос. Відчувається натхнення приспівом Nelly Furtado з пісні Timbaland – Give it to me.

Крута робота, одразу в плейлист.

Дуже дивний фіт, але від цього не менш крутий.

Вимагаю кліп.

До речі, це не перша співпраця Наді Дорофєєвої зі Скриптонітом. Коли співачка ще була у складі гурту Время и Стекло, вона випустила спільний трек з репером під назвою Не забирай меня с пати.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.