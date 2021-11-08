Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии после госпитализации.

Артистка сообщила, что находится в Киеве и ей уже лучше, а также поблагодарила всех за поддержку.

— Ребята! Я только приземлилась. Я дома. Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали, – написала Надя в Instagram.

Кроме того, певица показала синяк от капельниц.

— Вчера мне не могли поставить капельницу пять раз. Это при том, что я панически боюсь уколов, — сообщила Дорофеева.

Напомним, 6 ноября у Нади Дорофеевой резко ухудшилось состояние здоровья. Артистку госпитализировали в Египте, где у нее был запланирован концерт. Выступление звезды было отменено.

Позже в фан-аккаунте Нади Дорофеевой сообщили, что она могла отравиться барбекю, якобы оно было несвежим. Основательница фан-клуба успокоила поклонников исполнительницы и сообщила, что все не так страшно.

Также информацией поделилась танцовщица Дорофеевой – Светлана Сакаль. Девушка попросила не разводить панику и уверила, что все хорошо.

Ранее Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди. Исполнительница призналась, чnо четыре года назад ей сделали операцию — удалили фиброаденому.