Авторка і співачка Марія Бурмака назвала причину смерті свого молодшого брата Святослава, який був військовим ЗСУ.

Марія Бурмака згадала останню розмову з братом

Святослав пішов до лав ЗСУ в перші дні повномасштабної війни. За словами Бурмаки, спершу він намагався потрапити в ТрО, але туди його не взяли, потім пішов до військкомату і за тиждень його мобілізували. На фронті брат виконавиці отримав поранення і контузію, а тому його відправили до шпиталю.

– Він лікувався там три тижні, потім йому дали відпустку. Він мав піти знову показатися лікарям, куди він, звісно, не пішов. І повернувся назад на фронт. І знову була контузія дуже сильна і знову його поклали в госпіталь. Його виписали з госпіталю у квітні 2023 року. Мій брат казав: У мене поранена душа на шматки, – згадує Марія.

Каже, сім’єю вони вмовляли звернутися Святослава до психологів, однак він відмовлявся. Вважав, що ті, хто не був на фронті, його не зрозуміють.

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Марія поділилася, якою була їхня остання розмова, згадавши її зі сльозами на очах. Тоді вона зателефонувала братові дізнатися, чи не холодно йому. Вона не здогадувалася, що в чоловіка проблеми з серцем. Про смерть брата Бурмака дізналася від його дружини через кілька годин після розмови.

– У нього була ішемічна хвороба серця, як виявилося. Він ніколи не ходив до лікарів. Це вже в довідці написали… Йому стало зле. Його везли у швидкій і в нього просто зупинилося серце. Я була у Львові і перше, що зробила, я взяла таксі їхати до Києва і проплакала всю дорогу, тому що я не могла зрозуміти, що взагалі сталося, – поділилася Марія.

Нагадаємо, 4 січня Марія Бурмака повідомила про смерть брата. Тоді вона сказала, що його серце не витримало.

Фото: Марія Бурмака