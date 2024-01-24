Автор и певица Мария Бурмака назвала причину смерти своего младшего брата Святослава, который был военным ВСУ.

Мария Бурмака вспомнила последний разговор с братом

Святослав пошел в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны. По словам Бурмаки, сперва он пытался попасть в ТрО, но туда его не взяли, после пошел в военкомат и через неделю его мобилизовали. На фронте брат исполнительницы получил ранение и контузию, а потому был отправлен в госпиталь.

— Он лечился там три недели, потом ему дали отпуск. Он должен был пойти снова показаться врачам, куда он, конечно, не пошел. И вернулся обратно на фронт. И снова была контузия очень сильная и снова его положили в госпиталь. Его выписали из госпиталя в апреле 2023. Мой брат говорил: У меня ранена душа в куски, — вспоминает Мария.

Говорит, семьей они уговаривали обратиться Святослава к психологам, однако он отказывался. Считал, что те, кто не был на фронте, его не поймут.

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Мария поделилась, каким был их последний разговор, вспомнив его со слезами на глазах. Тогда она позвонила брату узнать, не холодно ли ему. Она не догадывалась, что у мужчины проблемы с сердцем. О смерти брата Бурмака узнала от его жены через несколько часов после разговора.

— У него была ишемическая болезнь сердца, как оказалось. Он никогда не ходил к врачам. Это уже в справке написали… Ему стало плохо. Его везли в скорой и у него просто остановилось сердце. Я была во Львове и первое, что сделала, я взяла такси ехать в Киев и проплакала всю дорогу, потому что я не могла понять, что вообще произошло, — поделилась Мария.

Напомним, 4 января Мария Бурмака сообщила о смерти брата. Тогда она сказала, что его сердце не выдержало.

Фото: Мария Бурмака