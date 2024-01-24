Ведучий і шоумен Максим Неліпа вперше за довгий час вийшов на зв’язок із підписниками і розповів, чим займається на службі в ЗСУ.

Максим Неліпа розсекретив, яку посаду займає в ЗСУ

Ведучий Максим Неліпа не виходив на зв’язок із підписниками тривалий час. Останній його пост в Instagram до цього датувався 22 вересня 2022 року. Наразі в профілі шоумена з’явилося відео, в якому він розповів, чим займається в ЗСУ.

Неліпа зазначив, що є командиром розвідувального взводу в структурі командування Сухопутних військ.

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– Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Серед основних потреб критичною є нестача автотранспорту. Машини, броньовані вони чи ні, на жаль, довго не витримують. Але що довше вони їздять, то більше шансів у наших хлопців безпечно дістатися, а головне – безпечно повернутися із завдання. Це вчасно підвезені боєприпаси, швидка ротація та евакуація, – сказав Максим.

На зв’язок шоумен вийшов не просто так, він попросив небайдужих українців долучитися до збору на авто.

Про те, що Неліпа став військовослужбовцем, стало відомо в березні 2022 року. Тоді він повідомив, що приєднався до лав ЗСУ.

Фото: Максим Неліпа