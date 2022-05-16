Директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий розповів про ризик дискваліфікації на Євробаченні 2022 та плани гурту після перемоги.

Він зазначив, що музиканти Kalush Orchestra не могли не використати Євробачення як майданчик для того, щоб нагадати світові про війну в Україні.

– Звісно, коли ми думали над промовою і меседжем, який говоритимемо в Турині, ми думали сказати щось більш лайтове. Але, все ж таки, ситуація в Україні не досить проста, і не використати Євробачення як майданчик для того, щоб нагадати всьому світу, що війна в Україні триває і потрібно нам допомагати, ми не мали права, – сказав він.

За словами Миколи, організатори Євробачення кілька разів змінювали номер Kalush Orchestra через аполітичність конкурсу.

– У нас забрали протитанкові їжаки, вибух віджеїнгу, аплікацію, коли летіло тіло душі. Сказали, що це політика. Коли ми заявили зі сцени про Маріуполь і Азовсталь, відразу EBU зателефонувало до голови нашої делегації і поцікавилося, який меседж ми в цьому бачимо. Звісно, ми сказали, що не закликаємо до насилля, а закликаємо до допомоги. Тому Євробачення і вся Європа пішли нам назустріч і не дискваліфікували нас, – розповів він.

Директор Kalush Orchestra додав, що колектив планує і далі розвиватися, допомогати Україні, збирати кошти, їздити по всьому світу і розповідати про війну.

– Культурний фронт не менш важливий, аніж військовий. І ми повинні нагадувати всьому світу і об’єднувати весь світ до перемоги. Є досить багато запитів щодо турне. Ми зараз повертаємось в Україну, привеземо перемогу туди, розіграємо кубок – і всі зібрані кошти з цього кубка Євробачення передамо на допомогу Україні, – розповів Микола Кучерявий.

Нагадаємо, що після виступу на Євробаченні 2022 гурт Kalush Orchestra звернувся до міжнародної публіки із закликом врятувати Маріуполь та Азовсталь. У мережі одразу почали обговорювати, що колективу може загрожувати дискваліфікація, оскільки конкурс вважається аполітичним.

Проте організатори Євробачення сприйняли слова музикантів як заяву гуманіторного характеру. У результаті гурт Kalush Orchestra набрав 641 бал і приніс перемогу Україні.

Фото: Микола Кучерявий