Голова правління Суспільного Микола Чернотицький пояснив, чому нацвідбір на Євробачення 2022 обійшовся Україні у 20 млн грн.
За його словами, ця сума не є ціною одного телеконцерту. Сюди входить весь проект Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.
Чернотицький зазначив, що вся інформація відкрита щодо витрат доступна на ресурсі Prozorro. Зокрема, 20 млн грн пішли на:
- проведення попереднього відбору виконавців;
- формування журі нацвідбору, забезпечення голосування;
- творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета);
- передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення;
- створення резервної телевізійної версії виступу представника України для Євробачення 2022;
- постановку номеру для виступу в Турині;
- забезпечення усім для поїздки в Турин не лише співаків, а й творчого та технічного персоналу.
Чернотицький додав, що компанія-підрядник Friends Productions продюсера Олексія Гончаренка, яка відповідала за реалізацію Нацвідбору, була відібрана на відкритому конкурсі.
Нагадаємо, що нацвідбір на Євробачення 2022 пройшов 12 лютого. Телевізійний концерт викликав хвилю обурення в українців, оскільки під час заходу було занадто багато факапів.
Наприклад, під час виступу гурту Cloudless вимкнувся звук, а при оголошенні результатів голосування сталася плутанина з балами.