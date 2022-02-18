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Не лише концерт: голова Суспільного пояснив, куди пішли 20 млн грн для Євробачення

18 Лютого 2022, 14:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
євробачення 2022

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький пояснив, чому нацвідбір на Євробачення 2022 обійшовся Україні у 20 млн грн.

За його словами, ця сума не є ціною одного телеконцерту. Сюди входить весь проект Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.

Чернотицький зазначив, що вся інформація відкрита щодо витрат доступна на ресурсі Prozorro. Зокрема, 20 млн грн пішли на:

  • проведення попереднього відбору виконавців;
  • формування журі нацвідбору, забезпечення голосування;
  • творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета);
  • передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення;
  • створення резервної телевізійної версії виступу представника України для Євробачення 2022;
  • постановку номеру для виступу в Турині;
  • забезпечення усім для поїздки в Турин не лише співаків, а й творчого та технічного персоналу.

Чернотицький додав, що компанія-підрядник Friends Productions продюсера Олексія Гончаренка, яка відповідала за реалізацію Нацвідбору, була відібрана на відкритому конкурсі.

Нагадаємо, що нацвідбір на Євробачення 2022 пройшов 12 лютого. Телевізійний концерт викликав хвилю обурення в українців, оскільки під час заходу було занадто багато факапів.

Наприклад, під час виступу гурту Cloudless вимкнувся звук, а при оголошенні результатів голосування сталася плутанина з балами.

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