Голова правління Суспільного Микола Чернотицький пояснив, чому нацвідбір на Євробачення 2022 обійшовся Україні у 20 млн грн.

За його словами, ця сума не є ціною одного телеконцерту. Сюди входить весь проект Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.

Чернотицький зазначив, що вся інформація відкрита щодо витрат доступна на ресурсі Prozorro. Зокрема, 20 млн грн пішли на:

проведення попереднього відбору виконавців;

формування журі нацвідбору, забезпечення голосування;

творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета);

передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення;

створення резервної телевізійної версії виступу представника України для Євробачення 2022;

постановку номеру для виступу в Турині;

забезпечення усім для поїздки в Турин не лише співаків, а й творчого та технічного персоналу.

Чернотицький додав, що компанія-підрядник Friends Productions продюсера Олексія Гончаренка, яка відповідала за реалізацію Нацвідбору, була відібрана на відкритому конкурсі.

Нагадаємо, що нацвідбір на Євробачення 2022 пройшов 12 лютого. Телевізійний концерт викликав хвилю обурення в українців, оскільки під час заходу було занадто багато факапів.

Наприклад, під час виступу гурту Cloudless вимкнувся звук, а при оголошенні результатів голосування сталася плутанина з балами.