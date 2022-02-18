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Не только концерт: глава Суспільного объяснил, куда пошли 20 млн грн для Евровидения

18 февраля 2022, 14:32
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
євробачення 2022

Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий объяснил, почему нацотбор на Евровидение 2022 обошелся Украине в 20 млн грн.

По его словам, эта сумма не является ценой одного телеконцерта. Сюда входит весь проект Евровидения: от реализации телевизионной версии нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.

Чернотицкий отметил, что вся информация по расходам доступна на ресурсе Prozorro. В частности, 20 млн грн ушли на:

  • проведение предварительного отбора исполнителей;
  • формирование жюри нацотбора, обеспечение голосования;
  • творческо-техническое предложение проведения финала – локация, сценическое решение, режиссерское видение, в которое входит постановка номеров финалистов, проведение репетиций, обеспечение создания телевизионной версии нацотбора (включая разработку и изготовление айдентики и графического пакета);
  • передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Суспільного мовника;
  • создание резервной телевизионной версии выступления представителя Украины для Евровидения 2022;
  • постановку номера для выступления в Турине;
  • обеспечение всего для поездки в Турин не только певцов, но и творческого и технического персонала.

Чернотицкий добавил, что компания-подрядчик Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.

Напомним, что нацотбор на Евровидение 2022 прошел 12 февраля. Телевизионный концерт вызвал волну возмущения у украинцев, поскольку во время мероприятия было слишком много факапов.

Например, во время выступления группы Cloudless выключился звук, а при оглашении результатов голосования произошла неразбериха с балами.

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