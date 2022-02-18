Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий объяснил, почему нацотбор на Евровидение 2022 обошелся Украине в 20 млн грн.

По его словам, эта сумма не является ценой одного телеконцерта. Сюда входит весь проект Евровидения: от реализации телевизионной версии нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.

Чернотицкий отметил, что вся информация по расходам доступна на ресурсе Prozorro. В частности, 20 млн грн ушли на:

проведение предварительного отбора исполнителей;

формирование жюри нацотбора, обеспечение голосования;

творческо-техническое предложение проведения финала – локация, сценическое решение, режиссерское видение, в которое входит постановка номеров финалистов, проведение репетиций, обеспечение создания телевизионной версии нацотбора (включая разработку и изготовление айдентики и графического пакета);

передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Суспільного мовника;

создание резервной телевизионной версии выступления представителя Украины для Евровидения 2022;

постановку номера для выступления в Турине;

обеспечение всего для поездки в Турин не только певцов, но и творческого и технического персонала.

Чернотицкий добавил, что компания-подрядчик Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.

Напомним, что нацотбор на Евровидение 2022 прошел 12 февраля. Телевизионный концерт вызвал волну возмущения у украинцев, поскольку во время мероприятия было слишком много факапов.

Например, во время выступления группы Cloudless выключился звук, а при оглашении результатов голосования произошла неразбериха с балами.