зірки, які загинули на гірськолижному курорті

Відпочинок на гірськолижному курорті зазвичай передбачає досить екстремальні та небезпечні розваги.

Наприклад, для 37-річного французького актора Гаспара Ульєля катання на лижах закінчилося трагедією. Зірка фільму Ганнібал: Сходження помер внаслідок травмування через зіткнення з іншим лижником.

Факти ICTV вирішили згадати зірок, які загинули під час відпочинку на гірськолижному курорті.

Наташа Річардсон

Зірка фільмів Пастка для батьків та дружина Ліама Нісона трагічно загинула під час сімейного відпочинку на схилах канадського Мон-Трамблана. В березні 2009 року акторка каталася без шолома трасою для новачків. Жінка впала, проте видимих ​​травм, які потребували б термінової госпіталізації, не було.

Річардсон відмовилася від медичної допомоги, заявивши, що добре почувається. Через кілька годин стан зірки погіршився, її відправили в лікарню, де Наташа впала в кому. Два дні жінка не приходила до тями і сім’я вирішила відключити її від системи забезпечення життєдіяльності, оскільки лікарі констатували смерть мозку.

Лотте Ван дер Зее

Голландська модель та переможниця конкурсу Юна Міс Всесвіт померла у віці 19 років під час відпочинку на гірськолижному курорті в Австрії.

У Лотте раптово зупинилося серце, її довелося реанімувати в найближчій лікарні, де модель ввели в штучну кому у спробі стабілізувати її стан.

Самопочуття Ван дер Зее не покращувалося, через два тижні батьки ухвалили рішення відключити дівчину від апаратів штучного підтримання життя.

Сонні Боно

Американський співак та композитор Сонні Боно загинув 5 січня 1998 року внаслідок нещасного випадку на озері Тахо в Неваді. Спускаючись на лижах з гори, він зіткнувся з деревом. Сонні було 62 роки.

Друзі Боно стверджували, що він був надто хорошим лижником, щоб випадково зіткнутися з деревом, і наполягали на версії вбивства. За їхніми словами, смерть співака була влаштована таємними агентами, оскільки Боно міг знати імена шпигунів, пов’язаних із наркомафією. Проте цю версію не вдалося довести.

Йохан Фрізо

Нідерландський принц Йохан Фрізо помер у серпні 2013 року. Він перебував понад півтора року у комі після нещасного випадку на гірськолижному курорті.

Під час катання на лижах в Австрії він потрапив під лавину і деякий час провів під снігом без доступу кисню. На принці був сигнальний пристрій, який попередив рятувальників про його місцезнаходження, проте їм знадобилася майже година, щоб знайти Йохана та викопати з-під снігу.

Майкл Трюдо

Брат чинного прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у 1998 році загинув в горах Британської Колумбії.

Снігова лавина збила Майкла з лижної траси в озеро Кокані та завадила йому дістатися до берега. Трюдо потонув у холодних водах, а рятувальникам так і не вдалося знайти його тіло.