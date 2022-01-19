Отдых на горнолыжном курорте обычно предполагает достаточно экстремальные и опасные развлечения.

К примеру, для 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля катание на лыжах закончилось трагедией. Звезда фильма Ганнибал: Восхождение умер в результате травм после столкновения с другим лыжником.

Факты ICTV решили вспомнить звезд, которые погибли во время отдыха на горнолыжном курорте.

Наташа Ричардсон

Звезда фильмов Ловушка для родителей и жена Лиама Нисона трагически погибла во время семейного отдыха на склонах канадского Мон-Трамблана. В марте 2009 года актриса каталась без шлема по трассе для новичков. Женщина упала, однако видимых травм, требующих срочной госпитализации, не было.

Ричардсон отказалась от медицинской помощи, заявив, что хорошо себя чувствует. Спустя несколько часов состояние звезды ухудшилось, ее отправили в больницу, где Наташа впала в кому. Два дня женщина не приходила в сознание, и семья решила отключить ее от системы обеспечения жизнедеятельности, поскольку врачи констатировали смерть мозга.

Лотте Ван дер Зее

Голландская модель и победительница конкурса Юная Мисс Вселенная умерла в возрасте 19 лет во время отдыха на горнолыжном курорте Австрии.

У Лотте внезапно остановилось сердце, ее пришлось реанимировать в ближайшей больнице, где модель ввели в искусственную кому в попытке стабилизировать ее состояние.

Самочувствие Ван дер Зее не улучшалось, спустя две недели родители приняли решение отключить девушку от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Сонни Боно

Американский певец и композитор Сонни Боно погиб 5 января 1998 года в результате несчастного случая на озере Тахо в Неваде. Спускаясь на лыжах с горы, он столкнулся с деревом. Сонни было 62 года.

Друзья Боно утверждали, что он был слишком хорошим лыжником, чтобы случайно столкнуться с деревом, и настаивали на версии убийства. По их словам, смерть певца была устроена секретными агентами, поскольку Боно мог знать имена шпионов, связанных с наркомафией. Однако эту версию не удалось доказать.

Йохан Фризо

Нидерландский принц Йохан Фризо скончался в августе 2013 года. Он находился более полутора лет в коме после несчастного случая на горнолыжном курорте.

Во время катания на лыжах в Австрии он попал под лавину и некоторое время оставался под снегом без доступа кислорода. На принце было сигнальное устройство, которое предупредило спасателей о его местонахождении, однако им понадобился почти час, чтобы найти Йохана и выкопать из-под снега.

Майкл Трюдо

Брат действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо погиб в 1998 году в горах Британской Колумбии.

Снежная лавина сбила Майкла с лыжной трассы в озеро Кокани и помешала ему добраться до берега. Трюдо утонул в холодных водах, а спасателям так и не удалось обнаружить его тело.