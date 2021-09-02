Геній збожеволів: Каньє Вест зрадив Кім Кардаш’ян у шлюбі

Популярний артист Каньє Вест зраджував свою дружину Кім Кардаш’ян, коли вони перебували у шлюбі.

У рядках однієї з пісень Hurricane з нового альбому виконавця пролунав натяк на те, що він не був вірним чоловіком. Співак почав заводити інтрижки після народження старших дітей.

– Ця пісня в деякому сенсі є зізнанням у тому, що він зробив неправильно. А також у тому, що саме він відповідальний за розпад їхнього шлюбу, – повідомило джерело видання PageSix.

Ось я йду з новою ципонькою / І я знаю, що правда / Досі граю після двох дітей / Це занадто, щоб переварити, коли твоє життя завжди рухається – співає Каньє.

Вищезгадана нова ципонька – це не коротка інтрижка з Іриною Шейк.

У пісні також є натяк, що 44-річний Вест бореться зі зловживанням алкоголем.

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Розлучення Кардаш’ян з Вестом

Минулого року Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розійшлися через непримиренні розбіжності.

За словами Кардаш’ян, у шлюбі з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Проте 26 серпня Кім Кардаш’ян з’явилася на презентації альбому Donda реп-виконавця Каньє Веста у весільній сукні. Концерт співака відбувся 26 серпня на стадіоні Soldier Field в Чикаго.