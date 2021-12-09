Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська зізналася, в якому фільмі вона б ніколи не знялася, а також оцінила акторські здібності президента Володимира Зеленського.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV вона відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Жураківська, яку колеги ласкаво називають Журік, описала себе як людину, яка любить інших людей. Вона наголосила, що її недолік – імпульсивність. Комплекс, якого вдалося позбутися Олесі – власне тіло.

Акторка відома багатьма ролями, серед останніх – куховарка Павлина з Кріпосної. Жураківська наголосила, що має дуже багато спільного зі своєю героїнею.

– Імпульсивність, емоційність, любов до людей, прийняття, – сказала Олеся.

Вона зізналася, що звання народної артистки України робить приємне її мамі. Серіал про своє життя Жураківська назвала б – Зважена та щаслива.

Також артистка зазначила, в якому фільмі вона ніколи б не стала зніматися.

– У тому, що прославляє Росію, – сказала Олеся.

Серед найкращих акторок України Жураківська виділила Наталю Сумську, Анастасію Пустовіт та Марину Клімову.

Вона щиро каже, що її ображає нульовий результат, коли актор не може відіграти подію, яку йому належить пережити.

За п’ятибальною шкалою Олеся оцінила акторські здібності Володимира Зеленського на п’ять, а як президента – на чотири.

– Дуже багато проблем у нашій країні, але я не думаю, що президент відповідає за все, – наголосила артистка.

Олеся сказала, що якщо вирішиться питання з фінансуванням, то українське кіно має дуже великі перспективи.

Зірка Кріпосної зізналася, що більше заробляє у кіно, ніж у театрі. Найбільший гонорар за знімальний день – $2,5 тис.

Наразі Жураківська розлучена, вона розповіла, яку б помилку в стосунках із чоловіком ніколи б не повторила.

– Завжди буду собою і не йтиму на поступки, – наголосила акторка.

Нині серце Олесі не вільне, проте вона не стала розкривати особистість обранця, зазначивши лише, що він не пов’язаний з театральною сферою.

Також Жураківська зізналася, що якби можна було відмотати час назад, то вона не пов’язала б своє життя з екс-чоловіком.