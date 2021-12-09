Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская призналась, в каком бы фильме она бы никогда не снялась, а также оценила актерские способности президента Владимира Зеленского.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV она ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Жураковская, которую коллеги ласково называют Журик, описала себя как человека, который любит людей. Она отметила, что ее недостаток — импульсивность. Комплекс, от которого удалось избавиться Олесе — собственное тело.

Актриса известна многими ролями, среди последних — кухарка Павлина из Крепостной. Жураковская подчеркнула, что имеет очень много общего со своей героиней.

— Импульсивность, эмоциональность, любовь к людям, принятие, — сказала Олеся.

Она призналась, что звание народной артистки Украины делает приятно ее маме. Сериал про свою жизнь Жураковская назвала бы — Взвешенная и счастливая.

Также артистка отметила, в каком фильме она никогда бы не стала сниматься.

— В том, который прославляет Россию, — сказала Олеся.

Среди лучших актрис Украины Жураковская выделила Наталью Сумскую, Анастасию Пустовит и Марину Климову.

Она откровенно говорит, что ее оскорбляет нулевой результат, когда актер не может отыграть событие, которое ему положено пережить.

По пятибалльной шкале Олеся оценила актерские способности Владимира Зеленского на пять, а вот как президента — на четыре.

— Очень много проблем в нашей стране, но я не думаю, что президент отвечает за все, — отметила артистка.

Олеся сказала, что если решится вопрос с финансированием, то у украинского кино очень большие перспективы.

Звезда Крепостной призналась, что больше зарабатывает в кино, нежели в театре. Наибольший гонорар за съемочный день — $2,5 тыс.

Сейчас Жураковская в разводе, она рассказала, какую бы ошибку в отношениях с мужчиной никогда бы не повторила.

— Всегда буду собой и не буду идти на уступки, — подчеркнула актриса.

Сейчас сердце Олеси не свободно, однако она не стала раскрывать личность избранника, отметив лишь, что он не связан с театральной сферой.

Также Жураковская призналась, что если бы можно было отмотать время назад, то она бы не связала свою жизнь с экс-супругом.