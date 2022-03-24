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Не йдіть до нас із війною: актори Дизель Шоу звернулися до білорусів

24 Березня 2022, 13:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не йдіть до нас із війною: актори Дизель Шоу звернулися до білорусів

Українські зірки записали відеозвернення до білорусів, в якому закликали їхню армію зупинитися та не воювати проти України на стороні Росії.

У відео можна побачити учасників Дизель Шоу – Єгора Крутоголова, Вікторію Булітко, Олександра Бережка, Яну Глущенко, Євгена Гашенка, Дмитра Танковича, Євгена Сморігіна та Юлію Мотрук.

Усі вони закликають білорусів не ставати на сторону зла.

– Ви нас дуже добре знаєте, сотні тисячі білорусів дивляться нас на YouTube, ми отримали за ці роки мільйони лайків від білорусів. У нашому шоу три білоруса, за всі роки існування цього шоу, ми ніколи з ними не сварилися, тому прошу вас, брати білоруси, не йдіть до нас із війною. Ви нас любите, а ми звертаємося до вас із проханням не нападати на Україну. Ми дуже хочемо та віримо в мир. Сподіваємося, що ви також за мирне майбутнє для наших країн, – сказали актори.

Вони наголосили, що влада Білорусі – самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче втягнути їх у війну, котру розв’язали проти України та закликали не підкорятися злочинним наказам.

– Білоруси та українці ніколи за свою історію не воювали одне з одним, тільки разом. Сьогодні нам потрібно об’єднатися проти зла. Воїни білорусі, не воюйте з українцями, навіть якщо вас змусять перейти кордон, то здійсніть мужній вчинок – здайтеся. Тут до вас поставляться з гідністю. Інакше ви ризикуєте бути похованими в українській землі, хіба ви цього хочете?

Вони закликали воїнів білорусі не робити невиправну помилку.

– Або приходьте захищати Україну від спільного ворога. Слава Україні! Живе Білорусь!

Раніше до білорусів звернулася українська співачка Оля Полякова. Вона закликала їх не розплачуватись за дії російського диктатора Володимира Путіна та його прихильника, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теги
Білорусь , Війна в Україні , Дизель Шоу
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