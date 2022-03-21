Українська співачка Оля Полякова звернулася до білорусів, закликавши їх не вступати у війну проти України.

В Instagram артистка оприлюднила відеозвернення, в якому спробувала запобігти неминучому лиху. Також вона засудила дії російського диктатора Володимира Путіна та його прихильника, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Протягом найближчих днів Республіка Білорусь вступить у війну з Україною за РФ. Рішення ухвалено керівництвом Білорусі. Лукашенко ухвалив рішення незважаючи на опір із боку рядових військових та мешканців – простих білорусів. Народ кидають у криваву бійню, оскільки Україна показала, що знищуватиме всіх, хто прийде на нашу землю, – зазначила Полякова.

Співачка наголосила, що білорусів, які ніде не воювали і не мають бойового досвіду, ніхто не жалітиме.

– Білоруський народ стане гарматним м’ясом на території України. Такого сценарію не можна допустити. Чому білоруси мають розплачуватись за дії Путіна та Лукашенка. За цих старіючих вурдалаків, які хочуть кинути в м’ясорубку війни молодих та сильних. Це не ваша війна, – сказала Оля.

Артистка закликала всіх білоруських солдатів відмовитись воювати в Україні.

– Нехай Коля Лукашенко воює. Нехай воює його син. Чому він має насолоджуватися життям? Величезними накраденими грошима. А ви маєте йти воювати і гинути, за що? За що, за кого? Білоруські матері та дружини, ви повинні врятувати своїх чоловіків. Не відправляйте їх на війну. Виходьте на акцію протесту, пишіть у соцмережах, говоріть знайомим. Робіть будь-що, – закликала Полякова.

Вона зазначила, що білоруси ніколи не були окупантами і ставати ними не мусять і тепер.