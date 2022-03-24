Украинские звезды записали видеообращение к белорусам, в котором призвали их армию остановиться и не воевать против Украины на стороне России.

В видео можно увидеть участников Дизель Шоу – Егора Крутоголова, Викторию Булитко, Александра Бережка, Яну Глущенко, Евгения Гашенко, Дмитрия Танковича, Евгения Сморигина и Юлию Мотрук.

Все они призывают белорусов не становиться на сторону зла.

— Вы нас очень хорошо знаете, сотни тысячи белорусов смотрят нас на YouTube, мы получили за эти годы миллионы лайков от белорусов. В нашем шоу три белоруса, за все годы существования этого шоу, мы никогда с ними не ссорились, поэтому прошу вас, братья белорусы, не идите к нам с войной. Вы нас любите, а мы обращаемся к вам с просьбой не нападать на Украину. Мы очень хотим и верим в мир. Надеемся, что вы тоже за мирное будущее для наших стран, – сказали актеры.

Они подчеркнули, что власти Беларуси — самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет втянуть их в войну, развязанную против Украины и призывающую не подчиняться преступным приказам.

— Белорусы и украинцы никогда за свою историю не воевали друг с другом, только вместе. Сегодня нам следует объединиться против зла. Воины белорусе, не воюйте с украинцами, даже если вас заставят перейти границу, то совершите мужественный поступок – сдайтесь. Здесь к вам отнесутся с достоинством. Иначе вы рискуете быть похороненными в украинской земле, разве вы этого хотите?

Они призвали воинов Беларуси не совершать неисправимую ошибку.

— Или приходите защищать Украину от общего врага. Слава Украине! Жыве Беларусь!

Ранее к белорусам обратилась украинская певица Оля Полякова. Она призвала их не расплачиваться за действия российского диктатора Владимира Путина и его сторонника, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.