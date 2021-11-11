Українська телеведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій відверто розповіла про втрату матері, аб’юз у стосунках та особисту психотерапію.

Ведуча розповіла, що її мати померла у віці 45 років. Причиною смерті жінки став менінгіт, який лікарі довго не могли встановити.

– Складний період у житті. Наразі я навіть не хочу розбиратися в тому, чи була це помилка лікарів. Це був суцільний жах – лікування, ставлення лікарів. Навіть не хочу це згадувати… У будь-якому разі нічого не повернути, а розбиратися в цьому і робити собі цю рану ще глибшою, немає сенсу, – сказала Юлія.

На той момент Юлії було 23 роки, а її підтримкою був коханий чоловік.

– Усе було чудово, крім одного моменту, який я усвідомила лише згодом… Людина, яка мене дуже любила, весь час психологічно принижувала. Ти не можеш зрозуміти цього в моменті, та й повірити… Він так робив, бо любив і ревнував, – згадує Зорій.

Телеведуча зазначила, що коли любиш, то будь-які дії другої половинки виправдовуєш, навіть ляпаси. Закохані були разом близько року, згодом Юля зрозуміла, що їй треба виходити із цих стосунків.

– Я розуміла, що мені тут не місце і треба швидше бігти, але я не могла… Тебе доводять до такого стану, що починаєш думати: кому ти ще така потрібна… Коли я зараз усе це згадую, це здається жахом. Єдиним правильним рішенням було припинити це, – наголосила Юлія.

Зорій наголосила, що найчастіше жінки бояться щось міняти. Вони запитують себе: куди я піду, як я житиму, може щось налагодиться. У цьому випадку потрібен просто хтось з-поза, хто допоможе тобі.

– Мені допомогла втеча… Просто силою, я не хотіла йти. Мені навіть там було нормально, але коли казали: Ти на себе взагалі глянь. На що ти схожа… Я навіть вдячна, що мала ці стосунки. Для себе зрозуміла як має бути, а як категорично ні, – підсумувала Юлія.

Ведуча також зізналася, що перебуває в особистій психотерапії вже близько 12 років. Вона сказала, що звернутися до психолога у 21 рік їй порадила мама, але не тому, що були явні проблеми, а просто.