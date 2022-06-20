Американська співачка Дженніфер Лопес уперше публічно визнала свою 14-річну дитину небінарною персоною. Це сталося під час концерту зірки разом з Емме Марібель Муньїс.

Зі сцени Лопес звертається до своєї дитини як вони.

– Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, як цей, і я прошу їх співати зі мною весь час, але вони не хочуть. Це дуже знакова подія, адже вони дуже зайняті, – заявила співачка.

Дженніфер пожартувала, що Емме це партнери з бізнесу, і за виступ треба платити.

– Вони дорого мені дісталися, але коштують кожного пенні, бо вони – мій улюблений партнер у дуетах усіх часів, – додала зірка.

Зі сцени музична пара виконала пісню A Thousand Years Крістіни Перрі, а мікрофон Емме був прикрашений стразами веселкових кольорів. Лопес виступила з Емме вперше після шоу Super Bowl у 2020 році, на основі якого було знято фільм про зірку компанією Netflix – Halftime. Тоді співачка виступила у дуеті з Шакірою, і назвала концерт найгіршою ідеєю у світі.

Обидві зірки здобули по 7 хвилин на виконання хітів, чого критично не вистачало для повноцінного шоу.