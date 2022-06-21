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Персони

Не хочу быть связан с отцом: сын Илона Маска решил сменить пол и имя

21 июня 2022, 11:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Старший сын американского миллиардера Илона Маска решил сменить пол и стать женщиной.

18-летний Ксавьер подал документы в суд, чтобы не только сменить гендерную принадлежность, но и имя. Наследник указал, что ничего общего не хочет иметь со своим знаменитым отцом.

— Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом, в любом виде или форме, — говорится в причине.

В качестве нового имени Ксавьер указал — Вивьен Дженна Уилсон.

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Всего у Илона Маска семеро детей. Матерью двоих самых младших из них является певица Граймс — бывшая возлюбленная миллиардера. В 2021 году у них родилась дочь, девочку вынашивала суррогатная мать.

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Источник
New York Post
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Илон Маск
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