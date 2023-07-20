Акторка Наталка Денисенко відповіла на хейт із приводу відпочинку в Туреччині, куди вона вирушила зі своїм сином Андрієм.

Нині Наталка ніжиться на сонечку і насолоджується відпочинком, звідки ділиться з підписниками фотографіями і відео. Не всі готові розділити радість акторки, а тому деякі коментатори дорікають їй у тому, що вона показує свої канікули на загал.

Я рада, що ви відпочиваєте з синочком, але вам не гидко відпочивати в Туреччині, де також відпочивають росіяни? Їх там купа!

Йде війна, а вони думають, на якому морі. Майте совість. Якщо відпочиваєте, не хваліться, бо багато людей ні.

На мою думку, у такі важкі для країни часи можна було б і в межах країни відпочити, підтримати економічно місцевий туризм, а не возити гроші за кордон.

Поки наші побратими помирають, ти тусуєшся.

Супер, живуть люди, у яких є гроші, а хтось на передовій, – такі коментарі можна побачити під публікаціями Наталки з відпочинку.

Денисенко не стала терпіти такий негатив, а тому швидко поставила хейтерів на місце, зазначивши, що вони з сином мають повне право на відпочинок.

– Зі свого боку ми робимо те, що можемо, заради нашої країни. Зберігаємо своїх дітей, своє ментальне і фізичне здоров’я, допомагаємо закривати збори, донатимо, працюємо з податками до державного бюджету. Тому в мене все, – наголосила Наталка.

Варто зазначити, чоловік акторки, актор Андрій Федінчик, із перших днів захищає нашу країну в лавах ЗСУ.

До Туреччини Наталка вирушила не тільки з сином, а також із колегою по роботі та її двома доньками. До речі, раніше у них стався конфлікт із громадянкою країни-агресора.

Так, неадекватна росіянка схопила доньку Олени Світлицької за руку в ліфті та жбурнула її. Акторка впевнена, жінка була такою злою через те, що почула українську мову. Вона сказала, що такого ставлення до своїх дітей терпіти не буде, а тому звернулася по допомогу на ресепшн.