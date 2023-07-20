Актриса Наталка Денисенко ответила на хейт по поводу отдыха в Турции, куда она отправилась со своим сыном Андреем.

Сейчас Наталка нежится на солнышке и наслаждается отдыхом, откуда делится с подписчиками фотографиями и видео. Не все готовы разделить радость актрисы, а потому некоторые комментаторы упрекают ее в том, что она показывает свои каникулы на всеобщее обозрение.

Я рада, что вы отдыхаете с сынулей, но вам не противно отдыхать в Турции, где также отдыхают россияне? Их там куча!

Идет война, а они думают, в каком море. Имейте совесть. Если отдыхаете, не хвастайтесь, потому что многие люди нет.

По моему мнению, в такие тяжелые для страны времена можно было бы и в пределах страны отдохнуть, поддержать экономически местный туризм, а не возить деньги за границу.

Пока наши собратья умирают, ты тусуешься.

Супер, живут люди, у которых есть деньги, а кто-то на передовой, — такие комментарии можно увидеть под публикациями Наталки с отдыха.

Денисенко не стала терпеть такой негатив, а потому быстро поставила хейтеров на место, отметив, что они с сыном имеют полное право на отдых.

— Со своей стороны мы делаем то, что можем, ради нашей страны. Сохраняет своих детей, свое ментальное и физическое здоровье, помогаем закрывать сборы, донатим, работаем с налогами в государственный бюджет. Поэтому у меня все, — подчеркнула Наталка.

Стоит отметить, супруг актрисы, актер Андрей Фединчик, с первых дней защищает нашу страну в рядах ВСУ.

В Турцию Наталка отправилась не только с сыном, а также с коллегой по работе и ее двумя дочерями. К слову, ранее у них случился конфликт с гражданкой страны-агрессора.

Так, неадекватная россиянка схватила дочь Елены Светлицкой за руку в лифте и швырнула ее. Актриса уверенна, женщина была такой злой из-за того, что услышала украинский язык. Она сказала, что такого отношения к свои детям терпеть не будет, а потому обратилась за помощью на ресепшн.