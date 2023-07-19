Акторка Олена Світлицька зіткнулася з агресивною росіянкою на відпочинку в Туреччині. Туди вона вирушила разом зі своїми доньками – Вірою та Марією, а також колегою Наталкою Денисенко та її сином Андрієм.

В Instagram-stories Олена розповіла, що громадянка країни-агресора схопила її трирічну доньку Марію за руку в ліфті і жбурнула. Усе це сталося на очах у акторки, а тому вона не стала мовчати і вирішила розібратися з неадекватною росіянкою.

– Заходимо ми з дітьми в ліфт, куди в останню секунду вривається якась жінка, назвемо її поки що так. Маша завжди натискає на кнопки ліфта, оскільки вона дитина і це їй подобається. І ця, не знаю навіть, як її назвати, хапає її за руку і так просто жбурляє. Я кажу: – А чого ви чіпаєте мою дитину? Вона відповідає: – За дітьми своїми стежте, – розповіла Світлицька.

Зірка серіалу Здамо будиночок біля моря відповіла жінці, що кожна людина має право на свободу і недоторканність. Та зі свого боку доїхала до свого поверху і вилетіла з ліфта.

Олена зазначила, що таке ставлення до своїх дітей терпіти не буде, а тому пішла розбиратися на ресепшн. Також вона сказала, що знає, чому громадянка РФ так відреагувала на них – вона почула українську мову.

– Знаєте, чому вона це зробила? Тому що одразу почула українську мову… Вона нервова вже така була. У Віри ще було намисто синьо-жовте. Боже, як вони нас ненавидять просто, ви уявляєте, – поділилася акторка.

Раніше колега Олени, акторка Наталка Денисенко розповіла, чи є в Туреччині росіяни. Зірка сказала, що громадян країни-агресора доволі багато, проте в готелі, де зупинилися вони, їхній відсоток малий.

Тоді ж Наталка зазначила, що конфліктів поки що не було, проте чекати довго не довелося.

Фото: Олена Світлицька