Американський актор Кріс Нот, який зіграв містера Біга у культовому серіалі Секс і місто, прокоментував конфлікт Сари Джессіки Паркер та Кім Кетролл.

Актор заявив, що Кетролл безпідставно ображала Паркер, називаючи її лицеміркою.

Попри це, Нот жалкує, що Кім відмовилася від зйомок у продовженні серіалу Секс і місто (And Just Like That).

– Я дуже близький із Сарою, тому чудово знаю, що ті слова, які сказала на її адресу Кім, їй зовсім не підходять. Кім мені подобалася, вона була чудова в серіалі, але деякі люди йдуть з власних причин. Не знаю, чому вона пішла з проекту, – сказав Нот.

За словами Кріса, він завжди захищатиме свою екранну дружину, тому нікому не дасть в образу Сару Джессіку Паркер.

– Я не дозволю будь-кому говорити погано про Сару і робити її мішенню. Я завжди захищатиму її, – додав актор.

Нагадаємо, що сварка між акторками виникла у 2018 році, коли молодший брат Кім неочікувано зник, а потім його знайшли мертвим.

Згодом з’ясувалося, що він вчинив самогубство, це стало повною несподіванкою для Кетролл. Акторка неодноразово говорила, що хоче залишити цю трагедію особистою і не розповідати про неї в пресі та соцмережах.

Однак Сара публічно принесла свої співчуття сім’ї Кетролл, які Кім сприйняла вкрай негативно.