Американский актер Крис Нот, который сыграл мистера Бига в культовом сериале Секс в большом городе, прокомментировал конфликт Сары Джессики Паркер и Ким Кеттролл.

Актер заявил, что Кэттролл безосновательно оскорбляла Паркер, называя ее лицемеркой.

Несмотря на это, Нот сожалеет, что Ким отказалась от съемок в продолжении сериала Секс в большом городе (And Just Like That).

— Я очень близок с Сарой, поэтому прекрасно знаю, что слова, которые сказала в ее адрес Ким, ей совсем не подходят. Ким мне нравилась, она была великолепна в сериале, но некоторые люди уходят по своим причинам. Не знаю, почему она ушла из проекта, – сказал Нот.

По словами Криса, он всегда будет защищать свою экранную жену, поэтому никому не даст в обиду Сару Джессику Паркер.

– Я не позволю кому-либо говорить плохо о Саре и делать ее мишенью. Я всегда буду защищать ее, – добавил актер.

Напомним, что ссора между актрисами возникла в 2018 году, когда младший брат Ким неожиданно исчез, а затем его нашли мертвым.

Впоследствии выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством, это стало полной неожиданностью для Кэттролл. Актриса неоднократно говорила, что хочет оставить эту трагедию личной и не распространяться о ней в прессе и соцсетях.

Однако Сара публично принесла свои соболезнования семье Кэттролл, которые Ким восприняла крайне негативно.