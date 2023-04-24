Друг співака Олега Винника, ексдиректор Палацу Україна і військовослужбовець Роман Недзельський прокоментував стан його здоров’я.

Зробив це чоловік співачки Оксани Білозір у коментарях під постом офіційного фан-клубу, в якому міститься заклик скаржитися на останні новини про здоров’я артиста. Так, хтось із шанувальником запитав, чи живий Олег Винник.

– Справа Анатоліча живе і працює на перемогу України! Олег живіший за всіх живих. Щойно з ним розмовляв! Голос бадьорий, хвостик пістолетом. Не дочекаються, с*ки, – написав друг виконавця.

Також у коментарях Недзельський показав відео, де військові зображені з машинами від фонду Винника Вовчиця.

Стурбованість шанувальників зумовлена тим, що Олег давно не виходить на зв’язок, а тому ходять різноманітні чутки щодо його здоров’я і того, де він перебуває.

Те, що виконавець у Німеччині, вже давно всі з’ясували. Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Роман Недзельський говорив, що Винник допомагає нашим захисникам із перших днів повномасштабної війни.

Однак сам про свою допомогу артист нічого не говорить, та й узагалі зник із поля зору фанатів. Нещодавно і зовсім з’явилася новина про те, що став відомий діагноз Винника. Так, блогер Богдан Беспалов сказав, що в артиста онкологія, та й взагалі навряд чи він повернеться в Україну.

Такі слова Беспалова розгнівали фан-клуб виконавця. Валерія Барон сказала, що це не правда, і як можна таке говорити, якщо немає жодних доказів.