Одне з актуальних запитань українського шоу-бізнесу зараз – куди подівся співак Олег Винник. Фактично з початку повномасштабної війни було не відомо, де музикант перебуває та чим займається.

Шанувальники хвилюються, адже не може ж улюбленець публіки залишатися осторонь в настільки важкий час для рідної країни.

Виявляється – і справді не може. Олег Винник займається волонтерством і допомагає нашим захисникам із машинами, яких вони дуже потребують.

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Фотографією з музикантом поділився службовець 135 батальйону ЗСУ Роман Недзельський у Facebook. Знімок зроблено у Вінниці. Поруч із Олегом Винником – два волонтери. Також до публікації прикріплено відео та інші фото, на яких зображені машини для фронту від артиста.

– Сьогодні з Вінниці на передову вирушає ще одна бойова Вовчиця від Олега Винника. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава нашим героям! – написав Недзельський.

Відзначимо, що нині співак виглядає не так, яким його звикла бачити публіка. На обличчі густа борода, а очі закривають сонцезахисні окуляри, через що не одразу можна впізнати артиста. Проте в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Роман підтвердив, на фото – Олег Винник.

Каже, виконавець із перших днів повномасштабної війни допомагає наблизити нашу перемогу.

– Вовчиця – це благодійний фонд Олега Винника. Це не перше авто, яке він нам передає. Усього буде близько 12-15 машин, перші три вже на фронті нищать орків, решта йде. Нам дуже потрібні машини – це дефіцит. Нам би ще кілька таких Олегів Винників. Він хороша людина, – зазначив Роман.

Факти ICTV також звернулися за коментарями до менеджерів співака, проте поки що чекають на відповідь.