Голова офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон прокоментувала новини про його здоров’я.

На Великдень один блогер розкрив діагноз Винника, зазначивши, що в нього онкологія і нібито в Україну з Німеччини він уже не повернеться, оскільки залишиться жити там. Фанатка Олега засудила те, що в таке світле свято інтернет став кишіти новинами про це, назвавши їх відвертою брехнею.

– У деяких, здавалося б, шанованих українських видань немає нічого святого, і замість того, щоб писати про якісь справді важливі для українського суспільства речі, вони друкують “жовті новини” і плітки про Олега Винника. Посилаючись на хворі фантазії якогось “відомого блогера”, – написала Валерія у Facebook.

Вона задалася питанням, звідки взагалі така інформація і де її підтвердження – лікар, лікарня, медичні документи.

– Немає? Чому немає? Та тому що в Берліні, як і в усьому цивілізованому світі, діє принцип лікарської таємниці! Ні, не чули? – продовжила Валерія.

Прокоментувала вона і новину про те, що Винник запатентував своє ім’я в Німеччині, а тому, вочевидь, планує там залишатися. Барон сказала, що взагалі не бачить у цьому жодного зв’язку.

Каже, краще б стежили за тим, чим займається благодійний фонд Олега Винника і що робить для того, щоб наблизити перемогу України в повномасштабній війні з РФ.

Висловилася вона і про колег співака, які нібито розчарувалися в ньому через те, що той просто зник. Запевняє, він не зробив нічого поганого, а постійні коментарі-здогадки тих, хто ще вчора називав його другом, можливо, потрібні для їхнього власного піару.

Фото: Валерія Барон