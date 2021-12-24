Сезон свят вже завітав до нас, а це означає, що настав час відкласти усі проблеми та розслабитися, подивившись найкращі фільми на Різдво.

Влаштуватися з чашкою гарячого какао на дивані під теплою ковдрою і подивитися марафон найкращих різдвяних фільмів − ідеальний спосіб перейнятися святковим настроєм. Всім відомо, що перегляд фільмів на Різдво, коли за вікном падає сніг, є одним із найприємніших моментів сезону (поряд із прикрасою ялинки та приготуванням найсмачніших солодощів).

Якщо ви досі шукаєте гідний варіант для вечірнього перегляду, то наш топ фільмів на Різдво саме для вас! Сідайте зручніше і починайте свій святковий кіномарафон просто зараз!

1. Стюарт Літтл та Стюарт Літтл 2

Справжній касовий хіт, який у дитинстві дивилися майже всі. Чому хіт і чому різдвяний? Причина цього проста. Це – сімейний фільм. І абсолютно для всіх вікових груп. Діти знайдуть тут хорошу і повчальну історію про дружбу та сім’ю. Про те, що “Літтлів чекає успіх – Літтли сильніші за всіх!”. А дорослим буде до душі котик Сніжок, який те й робить, що виконує комедійну роль і справляється зі своїм завданням на всі 100%. Та й атмосфера Нью-Йорка передана чудово. А ми знаємо, як Різдво і Нью-Йорк прекрасно одне одного доповнюють. Чудовий представник своєї категорії.

2. Мерзенна вісімка

Для більш дорослої аудиторії Мерзенна вісімка – ідеальний різдвяний фільм. По-перше, це Квентін Тарантіно з його фірмовою кривавістю та блискучими діалогами, а по-друге – зимова пора року у всій своїй красі. Навіть сам виконавець головної ролі Семюел Л. Джексон заявив, що робота Тарантіно – чудове проведення часу в період зимових свят.

– Там багато снігу, і все це красиво, і якщо ви любите сніг та Різдво, то це, безперечно, ваш фільм, − жартує Джексон.

3. Тед Лассо (2 сезон, 4 серія)

Хоч це і серіал, але не включити цей різдвяний епізод до списку ми просто не могли. 30 хвилин справжнього чарівництва та нескінченної усмішки. А під кінець взагалі можна розплакатися від щастя.

Якщо ви ще не чули про цей серіал про тренера футбольної команди, то швидше біжіть дивитися! Це один із найкращих і найдобріших ТВ-проектів в історії. Та ще й лауреат Золотого глобусу та Еммі у категорії Найкращий комедійний серіал.

Хоча Тед Лассо й поставлений як комедія, у результаті ми маємо дуже милу і душевну драму (в позитивному сенсі). Персонажі дуже добре прописані та зіграні чудовими акторами, які ідеально доповнюють одне одного. Історія також викликає лише щиро позитивні емоції. Дивитись обов’язково всім! Це саме той тип серіалів, який гостро потрібен у наш час.

4. Мишаче полювання

Після смерті батька брати Ерні та Ларс отримують у спадок стару фабрику та занедбаний будинок. Дізнавшись, що будинок може коштувати мільйони, вони починають ремонтувати його, щоб виставити на аукціон. Проте вони не розраховували на єдиного мешканця будинку – маленьку мишу, яка не збирається нікуди йти.



У невмілих руках це могло б легко перетворитися на безглузду комедію, якийсь аналог Один удома, де мишка терпить жорстокі покарання, одне за одним. Однак це щось більше, хоч у ньому і є елементи того ж самого Один удома. Фільм дотепний, розумний і винахідливий у більшості випадків.



І найголовніше – у ньому присутня новорічна атмосфера. Не тільки завдяки зимі, показаній у картині, а й за рахунок сімейної мудрості, яку доносить до нас Мишаче полювання. Мудрість полягає в тому, що два брати ніколи не перестають мріяти й діяти. Один не зміг би подолати такі тяжкі події у своєму житті, але разом – вони сила. Цінуйте своїх близьких, адже вони завжди прийдуть до вас на допомогу.

5. Чарлі і шоколадна фабрика

Шедевр Тіма Бертона. Паралелі з різдвяною тематикою тут видно неозброєним оком: Віллі Вонка – еквівалент Санта-Клауса. Він виготовляє солодощі для всіх охочих. Ельфи Санти – невисокі, смішні на вигляд люди, які, як передбачається, дуже працьовиті, люблять танцювати та співати, точнісінько як Умпа-Лумпи. Санта має дивний чарівний спосіб пересування на санях, а у Віллі Вонки – скляний ліфт.

Додайте сюди ще бідну сім’ю, але з дуже багатими сімейними цінностями, і ви отримаєте чудову різдвяну історію про те, що сім’я понад усе, і жодні багатства та величезні фабрики не замінять її. А ще частіше відвідуйте стоматолога.

6. Різдвяна історія

На думку багатьох, це один з найстрашніших дитячих мультфільмів. Проте люди не врахували, що Різдвяна історія мала рейтинг PG і він передбачає подібні сцени, які можуть налякати. Однак це один із найкрасивіших і найточніших ремейків класичного твору Чарльза Діккенса.

Діалоги взяті майже слово в слово з книги, а зовнішній вигляд та атмосфера фільму блискуче передають зимовий час у Лондоні 19 століття. З деякими спецефектами трохи переборщили, але більшість із них працюють добре і додають достатньо пікантності для сучасних глядачів. Одні тільки сцени за участю Примари Різдва чого варті.

Похмура атмосфера може спочатку шокувати, але зрештою і діти, і дорослі матимуть багато користі й залишаться задоволені переглядом.

7. Відпустка за обміном

Я сміявся. Я плакав. Я був вражений. Цей фільм перевершив усі мої очікування. Відпустка за обміном не тільки про розбите серце і серцевий біль, він про те, як знайти себе та оцінити справжні речі в житті. Мені здалося, що Кейт Вінслет і Кемерон Діас чудово впоралися зі своєю роллю. Їхні героїні – вихідці з двох абсолютно різних світів, але вони обидві шукають одного й того ж – порятунку. Прибувши на місце призначення, вони зустрічають набагато більше, і зрештою знаходять несподіване.

Джуд Лоу, як завжди, чарівний, а Джек Блек, ну, він і є Джек. Цей фільм має бути у списку новорічних фільмів у кожного. Режисер Ненсі Маєрс вкотре довела, що вона вміє знімати легке, але водночас дуже чуттєве кіно. Відпустка за обміном обов’язково принесе всім хорошу дозу святкового настрою.

8. Снігові пси

Якщо ви любите песиків та пригоди, вам напевно сподобається цей фільм. Навіть трохи розплакався, коли Куба Гудінг-молодший вирушає рятувати свого давно втраченого батька! Любовний інтерес привабливий. Хаскі неймовірно милі. Протягом усього фільму відбуваються комічні казуси, коли головного героя Теда постійно переслідують собаки, тягнуть по снігу, він скочується з пагорбів і отримує легкі травми.

Сентиментальні моменти, в яких Куба Гудінг-молодший стає ближчим до свого біологічного батька, знаходить любов і цінує Аляску, добре збалансовані з гумором, який пронизує фільм. Загалом гарна та приємна стрічка, що залишає приємні відчуття під час різдвяних свят.

9. Сім’янин

Сім’янин – один з рідкісних фільмів, який показує не дуже приємний бік успіху та вершини на противагу щастю та задоволенню, які приносить сім’я. Головна ідея фільму – показати, що людині, багатій на матеріальні цінності, часто не вистачає важливіших речей. У картині йдеться про те, що ці речі включають людей, які піклуються про тебе, і наявність коханої людини.

До “осяяння” Кемпбелла (Ніколас Кейдж) його єдиною мотивацією є гроші, і більшу частину фільму знято в його офісі – це показує, що поза офісом у нього немає життя. Не замислюючись, він скликає екстрену нараду зі своїми співробітниками опівдні на Різдво, змушуючи їх залишити сім’ї та прийти на роботу. Фільм успішно показує боротьбу між грошима та сім’єю, тому що ця тема як ніколи актуальна в наш час.

Ніколас Кейдж демонструє приголомшливе і комічне виконання персонажів, від агресивного бізнесмена до люблячих батька та чоловіка з його чарівним почуттям гумору. Досить романтичний та важливий фільм для перегляду з коханою людиною під час новорічних свят.

10. Керол

Я полюбив цей фільм через тонкощі. Багато затягнутих, ретельно збудованих кадрів та крупних планів. Багато тихих сцен. Багато що передано через погляди та натяки.

Руні Мара та Кейт Бланшетт показали, як це – нервуватися і хвилюватися, коли закохуєшся. Це відчувалося по-справжньому. Відчувалося, що дві людини не впевнені в собі, відкривають лише частину своїх істинних почуттів за раз і чекають, поки інша людина зробить те саме, перш ніж відкрити більше.

Але найбільше в Керол мені сподобалися ті тонкощі, які зробили її класичним різдвяним фільмом: там були новорічне печиво, прикраси, працівники магазину іграшок у шапках Санти, монтаж засніжених сцен Нью-Йорка. Неймовірно атмосферно та зворушливо.