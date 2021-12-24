Наступил сезон праздников, а это значит, что пришло время отложить в сторону все проблемы и расслабиться, посмотрев лучшие фильмы на Рождество.

Устроиться с кружкой горячего какао на диване под теплым пледом и посмотреть марафон лучших рождественских фильмов − идеальный способ проникнуться праздничным настроением. Всем известно, что просмотр фильмов на Рождество, когда за окном падает снег, является одним из самых приятных моментов сезона (наряду с украшением елки и приготовлением вкуснейших сладостей).

Если вы все еще в поисках достойного варианта для вечернего просмотра, то наш топ фильмов на Рождество именно для вас! Усаживайтесь поудобнее и начинайте свой праздничный киномарафон прямо сейчас!

1. Стюарт Литтл и Стюарт Литтл 2

Настоящий кассовый хит, который в детстве смотрели почти все. Почему хит, и почему рождественский? Причина этого проста. Это семейный фильм. И абсолютно для всех возрастов. Детишки найдут здесь хорошую и поучительную историю о дружбе и семье. О том, что “Литтлов ждет успех − Литтлы сильнее всех!”. А взрослые смогут умилиться от котика Снежка, который то и делает, что исполняет комедийную роль и справляется со своей задачей на все 100%. Ну и атмосфера Нью-Йорка передана восхитительно. А мы-то знаем, как Рождество и Нью-Йорк отлично друг друга дополняют. Отличный представитель своей категории.

2. Омерзительная восьмерка

Для более взрослой аудитории Омерзительная восьмерка − идеальный рождественский фильм. Во-первых, это Квентин Тарантино с его фирменной кровавостью и блестящими диалогами, а во-вторых − зимнее время года во всей своей красе. Даже сам исполнитель главной роли Сэмюэл Л. Джексон заявил о том, что работа Тарантино − прекрасное времяпрепровождение в период зимних праздников.

— Там много снега, и все это красиво, и если вы любите снег и Рождество, то это определенно ваш фильм, − шутит Джексон.

3. Тед Лассо (2 сезон, 4 серия)

Хоть это и сериал, но не включить этот рождественский эпизод в список мы просто не могли. 30 минут настоящего волшебства и нескончаемой улыбки. А под конец так вообще можно расплакаться от счастья.

Если вы еще не слышали об этом сериале о тренере футбольной команды, то скорее бегите смотреть! Это один из самых лучших и добрых ТВ-проектов в истории. Да еще и лауреат Золотого глобуса и Эмми в категории Лучший комедийный сериал.

Хоть Тед Лассо и поставлен как комедия, но в итоге мы имеем очень милую и душевную драму (в самом положительном смысле). Персонажи очень хорошо прописаны и сыграны прекрасными актерами, которые идеально дополняют друг друга. История также вызывает лишь искренне положительные эмоции. Смотреть обязательно всем! Это именно тот тип сериалов, который остро необходим в наше время.

4. Мышиная охота

После смерти отца братья Эрни и Ларс получают в наследство ветхую фабрику и запущенный дом. Узнав, что дом может стоить миллионы, они начинают его ремонтировать, чтобы выставить на аукцион. Однако они не рассчитывали на единственного обитателя дома − маленькую мышь, которая не собирается никуда уходить.

В неумелых руках это могло бы легко превратиться в нелепую комедию, некий аналог Один дома, где мышка выносит жестокое наказание, одно за другим. Однако это нечто большее, хоть в нем и есть элементы все того же Один дома. Фильм остроумен, умен и изобретателен в большинстве случаев.

И самое главное − в нем присутствует новогодняя атмосфера. Не только благодаря зиме, показанной в картине, а и за счет семейной мудрости, которую доносит до нас Мышиная охота. Мудрость заключается в том, что два брата никогда не перестают мечтать и действовать. Один не смог бы преодолеть столь тягостные события в своей жизни, но вместе − они сила. Цените своих близких, ведь они всегда придут к вам на помощь.

5. Чарли и шоколадная фабрика

Шедевр Тима Бертона. Параллели с рождественской тематикой тут видны невооруженным глазом: Вилли Вонка – эквивалент Санта-Клауса. Он производит сладости для всех желающих. Эльфы Санты − невысокие, смешные на вид люди, которые, как предполагается, очень трудолюбивы, любят танцевать и петь, прямо как Умпа-Лумпы. У Санты есть странный волшебный способ передвижения на санях, а у Вилли Вонки − стеклянный лифт.

Добавьте сюда еще бедную семью, но с очень богатыми семейными ценностями, и в итоге получите замечательную рождественскую историю о том, что семья превыше всего, и никакие богатства и огромные фабрики не заменят ее. А еще почаще посещайте стоматолога.

6. Рождественская история

По мнению многих, это один самых страшных детских мультфильмов. Однако люди не учли, что у Рождественской истории был рейтинг PG и он предполагает подобные сцены, которые могут напугать. Однако это один из самых красивых и точных ремейков классического произведения Чарльза Диккенса.

Диалоги взяты почти слово в слово из книги, а внешний вид и атмосфера фильма блестяще передают зимнее время в Лондоне 19 века. С некоторыми спецэффектами немного переборщили, но большинство из них работают хорошо и добавляют достаточно пикантности для современных зрителей. Одни только сцены с участием Призрака Рождества чего стоят.

Мрачная и угрюмая атмосфера может поначалу шокировать, но в конечном итоге и дети, и взрослые извлекут много пользы и останутся довольны просмотром.

7. Отпуск по обмену

Я смеялся. Я плакал. Я был потрясен. Этот фильм превзошел все мои первоначальные ожидания. Отпуск по обмену не только о разбитом сердце и сердечной боли, он о том, как найти себя и оценить истинные вещи в жизни. Мне показалось, что Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз прекрасно справились со своей ролью. Их героини − выходцы из двух совершенно разных миров, но они обе ищут одного и того же − спасения. Прибыв на место назначения, они встречают гораздо больше, и в конечном итоге находят совершенно неожиданное.

Джуд Лоу, как всегда, очарователен, а Джек Блэк, ну, он и есть Джек. Этот фильм должен быть в списке новогодних фильмов у каждого. Режиссер Нэнси Мейерс в очередной раз доказала то, что она умеет снимать легкое, но в то же время очень чувственное кино. Отпуск по обмену обязательно принесет всем хорошую дозу праздничного настроения.

8. Снежные псы

Если вы любите собачек и приключения, вам наверняка понравится этот фильм. Даже немного прослезился, когда Кьюба Гудинг-младший отправляется спасать своего давно потерянного отца! Любовный интерес привлекателен. Хаски невероятно милые. На протяжении всего фильма происходят комичные казусы, когда главного героя Теда постоянно преследуют собаки, тащат по снегу, он скатывается с холмов и получает легкие травмы.

Сентиментальные моменты, в которых Кьюба Гудинг-младший становится ближе к своему биологическому отцу, находит любовь и ценит Аляску, хорошо сбалансированы с юмором, который пронизывает фильм. В целом хороший и приятный фильм, который оставляет приятные ощущения во время рождественских праздников.

9. Семьянин

Семьянин − один из редких фильмов, который показывает не очень приятную сторону успеха и вершины в противовес счастью и удовлетворению, которые приносит семья. Главная идея фильма − показать, что человеку, богатому материальными ценностями, часто не хватает более важных вещей. В картине говорится, что эти вещи включают в себя людей, которые заботятся о тебе, и наличие любимого человека.

До “озарения” Кэмпбелла (Николас Кейдж) его единственной мотивацией являются деньги, и большая часть фильма снята в его офисе — это показывает, что вне офиса у него нет жизни. Не задумываясь, он созывает экстренное совещание со своими сотрудниками в полдень на Рождество, заставляя их оставить свои семьи и прийти на работу. Фильм успешно показывает борьбу между деньгами и семьей, потому что эта тема как никогда актуальна в наше время.

Николас Кейдж демонстрирует потрясающее и комичное исполнение персонажей, от агрессивного бизнесмена до любящих отца и мужа с его очаровательным чувством юмора. Довольно романтичный и важный фильм для просмотра с любимым человеком во время новогодних праздников.

10. Кэрол

Я полюбил этот фильм за тонкости. Много затянутых, тщательно выстроенных кадров и крупных планов. Много тихих сцен. Многое передано через взгляды и намеки.

Руни Мара и Кейт Бланшетт показали, каково это − нервничать и волноваться, когда влюбляешься. Это чувствовалось по-настоящему. Чувствовалось, что два человека не уверены в себе, открывают лишь часть своих истинных чувств за раз и ждут, пока другой человек сделает то же самое, прежде чем открыть больше.

Но больше всего в Кэрол мне понравились те тонкости, которые сделали ее классическим рождественским фильмом: там были новогоднее печенье, украшения, работники магазина игрушек в шапках Санты, монтаж заснеженных сцен Нью-Йорка. Невероятно атмосферно и трогательно.