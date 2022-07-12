Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) розповіла, скільки коштує життя на Балі. Артистка зараз проживає на острові разом із 8-річним сином.

– Одна з причин, чому ми тут залишилися жити – тут набагато дешевше, ніж у Європі. У мене була ідея переїхати, я навіть двічі була у Польщі. Приїжджала туди навіть із сином, щоб подивитися, як живеться. Зараз ми роз’їхалися з хлопцем, і я живу з подругою та дитиною, – зізналася артистка.

Зірка додала, що ділить віллу навпіл, і її оренда повністю коштує $4 тис.

– Ми переїхали до цього будинку, бо на Балі дуже мало житла, через що й ціни такі. Але можна знайти віллу за $2-3 тис. Є гостьові будиночки – вони взагалі коштують $300-500 на місяць і цілком непогані. Тут за $1 тис. можна дуже непогано жити, – запевняє Tayanna.

За словами Решетняк, ціни на Балі набагато дешевші, ніж у Європі – це стосується і продуктів. Овочі, фрукти, олія, м’ясо на борщ – чек за все це був близько 600 грн.

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Нагадаємо, що Tayanna нещодавно розповіла про свого нового бойфренда – його звуть Олександром, і він уже знайомий з її сином, 8-річним Даніелем від першого громадянського чоловіка. Співачка додала, що син поважає її нового обранця, через що у неї з Олександром міцні та дружні стосунки.