Певица Tayanna рассказала о расставании с любимым мужчиной Александром. Сейчас возлюбленные разъехались, поскольку был тяжелый период, с которым они не смогли справиться.

Говорит, общаться продолжают, однако вместе уже не живут. Впервые Tayanna рассказала о возлюбленном в июне 2021 года.

— Надежда всегда умирает последней, но если ты спрашиваешь у человека, любит ли он тебя, а он задается вопросом, что такое любовь, то… Если сложно сказать три слова, тогда нет той любви, — отметила артистка.

Признается, решение уйти приняла она. Затронула исполнительница и вопрос о жизни в другой стране, из-за чего расплакалась. Сейчас она на Бали.

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Говорит, после того, как побывала в Киеве дома, поняла, что лучше нашей страны нет.

— Как мы не ценили то, что у нас было. Все — ни жизнь, ни людей, ни работу, ни свои города, ничего. Мало кто ценил. Многие говорят, что счастье внутри нас, но я не знаю, как оно культивируется, точно не таким способом, когда у тебя все забрали и ты должна полностью жизнь заново строить. И тебе не 20 лет, когда есть мотивация, бешенная энергия и вера, — не сдержав слез сказала Tayanna.

Также Tayanna рассказала о жизни на Бали. Там она находится вместе с восьмилетним сыном. Говорит, жить дешевле, чем в Европе, поэтому решили остаться на острове. Звезда добавила, что делит виллу пополам — ее аренда полностью обходится в $4 тыс.

Фото: Tayanna