Автор хіта Несмачний мед To Eternity (справжнє ім’я — Даніель Отуоньє) в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про свою родину, коли почав займатися музикою та з ким із українських артистів хотів би записати дует.

Також він повідав про нещасливе кохання і згадав початок повномасштабної війни в Україні.

Даніель Отуоньє – 21-річний українець нігерійського походження, який народився в Києві. Він є новим персонажем вітчизняного шоу-бізнесу. Багато хто його може знати завдяки треку Несмачний мед, який захопив TikTok, ще будучи демкою.

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– Розкажіть про свою родину та як почали займатися музикою?

– Моя велика християнська сім’я складається з мами та тата, які народилися в Нігерії. Я, а також мій брат Джеремі та сестри Деббі та Віка народилися вже в Україні.

Музикою почав займатися саме завдяки братові, оскільки завжди повторював всі його заняття.

У мене дуже хороша родина. Якщо хочу щось записати чи показати, покличу свою молодшу сестру Віку, якщо треба порадитись, піду до старшої сестри, обговорити якісь плани можна з братом, а до мами піду вже хвалитися чи коли буду голодним, – сміючись сказав Даніель.

– Де вас застала повномасштабна війна?

– На той момент я був у Швеції. Що почнеться війна і що все буде саме так, навіть повірити не міг. Я дуже сильно стресував і спочатку не міг ходити на роботу, потім зовсім звільнився.

Сестри та брат розповідали, що відбувалося в Гостомелі. Нині всі за кордоном, окрім Джеремі, він залишився в Києві допомагати.

– Пісня Несмачний мед написана на основі особистої історії. Це нещасливе кохання?

– Так, трек написаний на реальних подіях, і справді можна сказати, що це було нещасливе кохання. Самі стосунки були відносно недовгими.

Вважаю, що у стосунках головне – порозуміння та щирість.

Чесно, я не думав, що Несмачний мед набуде такої популярності, і був приємно здивований. Було круто отримувати такий фідбек від слухачів. Коли я побачив перші цифри, спочатку не вірив у це і досі трохи не вірю.

– Від кого зі знаменитостей отримали похвалу?

– Здебільшого – від знайомих артистів і блогерів.

Приємно бачити, що такі зірки, як Надя Дорофєєва, знімають відео під мою пісню. І я говорю не тільки про неї, а загалом.

– З ким із артистів хотіли б записати трек?

– Моя мрія – записати пісню з Tvorchi, оскільки це мої музичні кумири. Також мені подобається музика та вайб Tember Blanche, Jerry Heil, Monatik, Івана Дорна – це було б просто неймовірно.