Автор хита Несмачний мед To Eternity (настоящее имя — Даниэль Отуонье) в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своей семье, когда начал заниматься музыкой и с кем из украинских артистов хотел бы записать дуэт.

Также он поведал о несчастной любви и вспомнил начало полномасштабной войны в Украине.

Даниэль Отуонье — 21-летний украинец нигерийского происхождения, который родился в Киеве. Он новый персонаж отечественного шоу-бизнеса. Многие его могут знать благодаря треку Несмачний мед, который захватил TikTok, еще будучи демкой.

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— Расскажите о своей семье и как начали заниматься музыкой?

— Моя большая христианская семья состоит из мамы и папы, которые родились в Нигерии. Я, а также мой брат Джереми и сестры Дебби и Вика родились уже в Украине.

Музыкой начал заниматься именно благодаря брату, поскольку всегда повторял за ним все его занятия.

У меня очень хорошая семья. Если хочу что-то записать или показать, позову свою младшую сестру Вику, если надо посоветоваться, пойду к старшей сестре, обсудить какие-то планы можно с братом, а к маме пойду уже хвастаться или когда буду голодным, — смеясь сказал Даниэль.

— Где вас застала полномасштабная война?

— В тот момент я был в Швеции. Что начнется война и что все будет именно так, даже поверить не мог. Я очень сильно стрессовал и первое время не мог ходить на работу, после и вовсе уволился.

Сестры и брат рассказывали, что происходило в Гостомеле. Сейчас все за границей, кроме Джереми, он остался в Киеве помогать.

— Песня Несмачний мед написана на основе личной истории. Это несчастная любовь?

— Да, трек написан на реальных событиях, и вправду можно сказать, что это была несчастная любовь. Сами отношения были относительно не долгими.

Считаю, что в отношениях главное — взаимопонимание и искренность.

Честно, я не думал, что Несмачний мед обретет такую популярность, и был приятно удивлен. Было круто получать такой фидбек от слушателей. Когда я увидел первые цифры, сначала не верил в это и до сих пор немного не верю.

— От кого из знаменитостей получили похвалу?

— В основном — от знакомых артистов и блогеров.

— Приятно видеть, что такие звезды, как Надя Дорофеева, снимают видео под мою песню. И я говорю не только о ней, а в общем.

— С кем бы из артистов хотели записать трек?

— Моя мечта — записать песню с Tvorchi, поскольку это мои музыкальные кумиры. Также мне нравится музыка и вайб Tember Blanche, Jerry Heil, Monatik, Ивана Дорна — это было бы просто невероятно.