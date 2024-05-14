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Не було причин: організаторів Євробачення 2024 розкритикували за заборону прапора ЄС

14 Травня 2024, 12:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Євробачення 2024
Джерело: Getty Images

Європейська комісія розкритикувала організаторів Євробачення за заборону використовувати прапор ЄС під час фіналу конкурсу 11 травня. Такий крок назвали прикрим і запаморочливим.

Скандал навколо прапора ЄС на Євробаченні 2024: подробиці

Так, Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що заборонила прапор ЄС на фіналі Євробачення 2024 через підвищену геополітичну напруженість. Однак, у 2025 році синій прапор із золотими зірками може знову стати легальним на конкурсі, як це було в Ліверпулі 2023 року.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав рішення EBU запаморочливим і вимагає пояснень від організаторів конкурсу.

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– Євробачення – це насамперед свято європейського духу, європейського розмаїття і таланту, і Прапор ЄС є символом, – заявив Схінас у соцмережі X.

У комісії додали, що не було абсолютно ніяких причин для заборони прапора на місці проведення заходу. Примітно, що ще 2016 року EBU випустило керівництво, де заявило, що прапор ЄС допускатимуть, але не як інструмент для політичної заяви на шоу.

Утім, сам фінал все ж не минув без казусів – переможець Євробачення 2024 розбив статуетку просто на сцені. Співак Nemo сів на підлогу сцени, тримаючи статуетку в руках, а потім випадково вдарив нею об сцену і розбив.

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Джерело
The Guardian
Теги
Євробачення ЄС
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