Європейська комісія розкритикувала організаторів Євробачення за заборону використовувати прапор ЄС під час фіналу конкурсу 11 травня. Такий крок назвали прикрим і запаморочливим.

Скандал навколо прапора ЄС на Євробаченні 2024: подробиці

Так, Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що заборонила прапор ЄС на фіналі Євробачення 2024 через підвищену геополітичну напруженість. Однак, у 2025 році синій прапор із золотими зірками може знову стати легальним на конкурсі, як це було в Ліверпулі 2023 року.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав рішення EBU запаморочливим і вимагає пояснень від організаторів конкурсу.

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– Євробачення – це насамперед свято європейського духу, європейського розмаїття і таланту, і Прапор ЄС є символом, – заявив Схінас у соцмережі X.

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent. The EU flag is a symbol of this. Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER — Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 11, 2024

У комісії додали, що не було абсолютно ніяких причин для заборони прапора на місці проведення заходу. Примітно, що ще 2016 року EBU випустило керівництво, де заявило, що прапор ЄС допускатимуть, але не як інструмент для політичної заяви на шоу.

Утім, сам фінал все ж не минув без казусів – переможець Євробачення 2024 розбив статуетку просто на сцені. Співак Nemo сів на підлогу сцени, тримаючи статуетку в руках, а потім випадково вдарив нею об сцену і розбив.