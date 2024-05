Європейська комісія розкритикувала організаторів Євробачення за заборону використовувати прапор ЄС під час фіналу конкурсу 11 травня. Такий крок назвали прикрим і запаморочливим.

Так, Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що заборонила прапор ЄС на фіналі Євробачення 2024 через підвищену геополітичну напруженість. Однак, у 2025 році синій прапор із золотими зірками може знову стати легальним на конкурсі, як це було в Ліверпулі 2023 року.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав рішення EBU запаморочливим і вимагає пояснень від організаторів конкурсу.

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent.

The EU flag is a symbol of this.

Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 11, 2024