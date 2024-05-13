Конкурс Євробачення 2023 удостоївся престижної премії BAFTA як Найкраще шоу в прямому ефірі. Нагороду для України отримала співачка Юлія Саніна, яка поділилася відео зі статуеткою.

Євробачення 2023 від України нагородили премією BAFTA

Україна перемогла на Євробаченні 2022, і за правилами конкурсу, саме в нас мав відбутися захід у 2023 році. Однак в умовах війни нам відмовили в цій можливості, тож Євробачення 2023 року провели в Ліверпулі – конкурс організовувала українсько-британська команда.

Утім, від такого рішення всі залишилися задоволеними, адже акцент також був зроблений на Україні в умовах війни.

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Саніна опублікувала ролик, на якому ведучі BAFTA зі сцени оголошують організаторів Євробачення 2023 переможцями в номінації Найкраще шоу в прямому ефірі. Українська співачка вийшла на сцену разом з іншими членами команди організаторів.

– Для мене було великою честю розділити цей вечір із командою BBC, – прокоментувала перемогу Саніна.

Євробачення 2024 також запам’яталося публіці. Користувачі активно створювали меми і навіть побачили серед конкурсантів іспанську Ірину Білик. Про що жартували в мережі під час Євробачення 2024 – читайте на Фактах ICTV.