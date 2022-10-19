Американську модель Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з таємничим чоловіком і ним виявився не актор Бред Пітт, з яким їй раніше приписували роман.

14 жовтня на вулицях Нью-Йорка 31-річну модель побачили за пристрасними поцілунками і обіймами з Ораціо Ріспо. Також пара каталася на байку.

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Відомо, що незнайомець працює діджеєм понад 20 років, а також є сином ріелтора Джамп’єро Ріспо, керуючого брокерською фірмою Domus Realty.

Сама модель поки що не афішує свої нові стосунки і це не дивно. У липні стало відомо, що Емілі Ратаковскі розлучається з чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Причина – зради з боку чоловіка.

Після того, як про це стало відомо, Ратаковскі приписували роман із Бредом Піттом, пояснюючи це тим, що вони багато часу проводять разом.

Однак близьке до моделі джерело говорило, що між ними нічого серйозного немає і їх пов’язує лише інтерес до мистецтва, тому вони час від часу бачаться.