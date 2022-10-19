Американскую модель Эмили Ратаковски заметили на свидании с таинственным мужчиной и им оказался не актер Брэд Питт, с которым ей ранее приписывали роман.

14 октября на улицах Нью-Йорка 31-летнюю модель увидели за страстными поцелуями и объятиями с неким Орацио Риспо. Также пара каталась на байке.

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Известно, что незнакомец работает диджеем более 20 лет, а также является сыном риелтора Джампьеро Риспо, управляющего брокерской фирмой Domus Realty.

Сама модель пока что не афиширует свои новые отношения и это не удивительно. В июле стало известно, что Эмили Ратаковски разводится с мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Причина — измены со стороны мужчины.

После того, как об этом стало известно, Ратаковски приписывали роман с Брэдом Питтом, объясняя это тем, что они много времени проводят вместе.

Однако близкий к модели источник говорил, что между ними ничего серьезного нет и их связывает лишь интерес к искусству, поэтому они время от времени видятся.