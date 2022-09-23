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Гола та з сином: Емілі Ратаковскі показала відверті фото

23 Вересня 2022, 17:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гола та з сином: Емілі Ратаковскі показала відверті фото
Джерело: Depositphotos

Американська модель Емілі Ратаковскі продовжує ділитися відвертими фото. На цей раз зірка постала голою у ванній зі своїм маленьким сином Сільвестром.

Серію знімків модель оприлюднила в Instagram. У кадрі вона лежить гола у ванній, а хлопчик стоїть поряд, відповідно теж без одягу. Під фото Ратаковскі написала – loml.

Шанувальники Емілі розділилися на два табори – хтось оцінив знімки зірки, а хтось розкритикував.

Зараз дивляться
  • Це занадто.Хочу бути на місці хлопчика.
  • Люблю цю жінку.
  • Гарні, дуже милі сімейні знімки, але деякі речі, на мою думку, мають залишатися приватними. Я вважаю недоречним розміщувати таке у
  • соціальних мережах.
  • Це нормально?
  • Мило і красиво. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що модель часто ділиться відвертими фотографіями, демонструючи свою фігуру.

Нагадаємо, в березні 2021 року Емілі Ратаковскі народила первістка Сільвестра Аполло від продюсера та актора Себастьяна Біра-Маккларда.

Нещодавно з’явилася інформація, що модель розлучається із чоловіком. Причина – зради.

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Емілі Ратаковскі
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