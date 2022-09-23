Американська модель Емілі Ратаковскі продовжує ділитися відвертими фото. На цей раз зірка постала голою у ванній зі своїм маленьким сином Сільвестром.
Серію знімків модель оприлюднила в Instagram. У кадрі вона лежить гола у ванній, а хлопчик стоїть поряд, відповідно теж без одягу. Під фото Ратаковскі написала – loml.
Шанувальники Емілі розділилися на два табори – хтось оцінив знімки зірки, а хтось розкритикував.
Зараз дивляться
- Це занадто.Хочу бути на місці хлопчика.
- Люблю цю жінку.
- Гарні, дуже милі сімейні знімки, але деякі речі, на мою думку, мають залишатися приватними. Я вважаю недоречним розміщувати таке у
- соціальних мережах.
- Це нормально?
- Мило і красиво. – Пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що модель часто ділиться відвертими фотографіями, демонструючи свою фігуру.
Нагадаємо, в березні 2021 року Емілі Ратаковскі народила первістка Сільвестра Аполло від продюсера та актора Себастьяна Біра-Маккларда.
Нещодавно з’явилася інформація, що модель розлучається із чоловіком. Причина – зради.